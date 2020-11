Llaman a los alcaldes de Yucatán a medirse en cobros de impuestos

MÉRIDA, Yucatán.- A punto de que los 106 ayuntamientos presenten al Congreso del Estado sus leyes de ingresos y leyes de hacienda para 2021, la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Poder Legislativo hizo un llamado a los alcaldes a ser “responsables” en sus propuestas de cobros de impuestos para el próximo año.

El plazo para que los munícipes presenten dichas iniciativas, así como a su vez el Poder Ejecutivo envíe los proyectos de Ley de Ingresos, la Ley de hacienda y el presupuesto del Gobierno estatal, es a más tardar el miércoles 25 de noviembre.

El diputado y presidente de la citada comisión, Víctor Merari Sánchez Roca, declaró que “el llamado a los presidentes municipales a ser responsables, el decir que no suban impuestos es lo más popular, pero muchas veces no hay forma de recaudar si no es con algún derecho, no estoy de acuerdo absolutamente en el aumento de impuestos o en el cobro de nuevos derechos, sin embargo, quien tenga una mejor idea de cómo recaudar pues es bienvenida porque prácticamente es imposible generar recursos”.

El legislador por el PAN analizó que este año ha sido complicado para los municipios y los sectores económicos en general porque han sido golpeados por la pandemia del coronavirus, por fenómenos naturales como las tormentas tropicales y los huracanes, y señaló que la Federación ha aplicado recortes a los ingresos de los estados y municipios no solo de Yucatán sino de todo el país.

“Los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo tienen que entregar sus leyes de ingresos, las leyes de Hacienda de los municipios que consideren ajustes a esta última, creo que vale la pena ser muy claro, todos los municipios tienen leyes de ingresos que significa cuánto van a cobrar y cómo van a cobrar pero la ley de Hacienda indica el específico de cuánto cuestan los derechos, porque de lo contrario se tienen que apegar a la Ley general de Hacienda de los municipios del estado, esto es importante saberlo”.

En este contexto, el entrevistado expuso que “es muy difícil para los alcaldes y gobernadores tener ingresos propios porque además la pandemia dejó prácticamente en el suelo los ingresos propios, las empresas están apenas comenzando a facturar, recuperándose.