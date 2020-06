Ante la emergencia sanitaria, la entrega física de boletas de evaluación y certificados de estudios a los padres de familia o alumnos no se hará como en años anteriores, en su lugar los padres de familia podrán consultar la página de la Segey (www.educacion.yucatan.gob.mx/) y descargar dichos documentos. Para ello deberán ubicarse en la parte inferior derecha de la página, donde encontrarán varios recuadros, y elegir el segundo de los cinco que dice “certificados y calificaciones” dando clic en él, esto los llevará a la página del Siceey, donde aparecerá un campo para la consulta de la información académica del alumno, debiendo ingresar la curp del educando para que les aparezca la boleta de calificaciones finales del grado cursado o, en su caso, el certificado que acredita la terminación del nivel educativo correspondiente.

Quienes no puedan descargar el documento de su hijo podrán dirigirse a su maestro para que se les envíe por Whatsapp o correo electrónico. Si el alumno cambia su domicilio a otro estado, se deberá realizar el mismo procedimiento, enviándoles el documento en formato pdf para su impresión. Si el alumno continúa en la misma escuela para el siguiente ciclo escolar 2020-2021, la inscripción al siguiente grado será de manera automática y no será necesario que la escuela emita el documento, salvo si el padre lo solicita al maestro. Si el alumno se traslada a otra escuela en el mismo estado, tampoco será necesario enviar la boleta, pues su inscripción será automática en el plantel en donde se registre, pero, igualmente, el padre podrá descargarla o solicitar que se la envien.

Otra afectación se refiere a los ajustes al programa de Escuelas de Tiempo Completo, que en Yucatán ha sufrido grandes recortes presupuestales, ya que, en 2019, su partida se disminuyó en un 9.37 por ciento, que equivale a más de 21 millones de pesos y, en el presente año, nuevamente el gobierno federal le otorgó solamente el 51.7 por ciento de lo recibido el año anterior, ya que dicho programa es un esquema de la federación que se encuentra sujeto a lineamientos de las reglas de operación y al “convenio marco de coordinación de operación para el ejercicio de los programas federales”, en los cuales se estableció no erogar más del 61 por ciento de los recursos destinados al pago de apoyos económicos, cubriendo sólo los días efectivos de trabajo. La Segey le pagó dicho apoyo a los maestros, a pesar de no haber trabajado físicamente durante la suspensión de este curso a consecuencia de la pandemia, es por ello que los nuevos ajustes afectarán a las escuelas de tiempo completo, pues no seguirán recibiendo dichos apoyos que beneficiaban a más de 87 mil alumnos en 95 municipios de Yucatán; en consecuencia, la Secretería de Educación federal hizo las recomendaciones para realizar los ajustes necesarios en las escuelas cuya población estudiantil es más vulnerable, considerando sus resultados.