Novedades Yucatán/MÉRIDA

Lo que comenzó con la administración de la academia de arte que dejó su madre, Patricia, se volvió luego en The Eclectic Agency (TEA), con la que Alesh Ancira, de 28 años, se dedica al marketing y la asesoría para firmas como XMachina Capital, la relojera suiza Ratel o el artista Akon.

En entrevista con El Financiero, este emprendedor yucateco reconoció que lo fundamental en los negocios es ser empático, y con ello se logra lo principal en esta área.

“Relaciones, una persona me presentó a otra persona y a otra persona y llegué con un despacho de traducción financiera profesional en Beijing”, comenta.

“Desde muy chiquito mi madre me enseñó a ser emprendedor. Mi mamá es una mujer que me creció ella sola. Yo crecí viéndola a ella trabajar, emprender y gestionar proyectos y aterrizarlos”, relató el empresario.

Este yucateco también ha realizado negocios con empresas de 16 países hasta ahora, entre ellos Croacia, Kazajistán, Australia y Etiopía.

“Al inicio no teníamos ni una computadora, entonces lo convertí a una agencia que desarrollaba los talentos, los representaba y los colocaba. Eso me enseñó muchísimas cosas de cómo son realmente los negocios, porque empieza uno a hacer muchísimas cosas y te das cuenta de que si no sabes construir coaliciones, forjar alianzas, negociar, generar valor, no vas a llegar muy lejos", detalló.

“No es por una muy buena idea, no es por tener muchas ganas de lograrlo, es por saber conducirte generando valor alrededor”, explicó.

Su primer gran negocio internacional fue con la marca suiza de relojes Ratel, con el cual obtuvo la representación exclusiva y cuyo acuerdo tuvo que ir a firmar a Emiratos Árabes Unidos.

Luego vino otro de sus mayores negocios: la representación de Akon. A través de esta experiencia, el cantante estadounidense de origen africano conoció de su trabajo y los llamó para llevar su marketing e imagen.

“Hay que desarrollar un interés genuino en entender la visión del otro, qué lo mueve, qué le falta, qué necesita, qué lo motiva, en la medida en que uno pueda hacer eso y funcionar eso, es la medida en que se puede lograr un trato exitoso, nadie quiere sentarse en una mesa de negociación y sentir que no está siendo respetado o que tiene alguna desventaja. La empatía es lo que más me ha dado un resultado a nivel profundo y a nivel de negocios. Los seres humanos al final se cuentas somos muy similares: necesitas sentirte seguro, valorado”, concluyó.