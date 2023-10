Alpha Tavera asegura que ganará la encuesta de Morena Yucatán

Los Comités de Base del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) convocaron a la militancia de Yucatán a una junta informativa que se llevará a cabo hoy a partir de las 17 horas en respaldo a Alpha Tavera Escalante, aspirante a coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Yucatán.

En representación de los Comités de Base, Félix Novelo Coello, precisó que la reunión se llevará a cabo en el Parque de La Mejorada, a donde han invitado a Tavera Escalante, y recordó que en dicho sitio, en septiembre pasado la aspirante también oficializó su registro a la convocatoria del partido morenista.

Alpha Tavera manifestó que “para mí el Parque de La Mejorada es icónico y significa mucho, porque ahí fue el primer lugar donde el partido tuvo sus oficinas, en el corazón de la ciudad, donde era accesible para toda la gente, y donde además ahí me fui a inscribir como militante de Morena, y también donde fui a inscribirme para participar en el primer proceso de candidata a la alcaldía de Valladolid”, dijo.

“Estamos en la recta final, y estamos muy contentos por la respuesta de la gente”, declaró Alpha Tavera, quien agregó que está puntuando las encuestas de Morena, cuyos resultados se darán a conocer el 10 de noviembre próximo.

Al cierre de esta edición, el partido Morena informó que dará a conocer los resultados de las nueve coordinaciones estatales, sin mayores detalles. La Comisión Nacional de Elecciones modificó la fecha para informar sobre las coordinaciones de defensa de la Cuarta Transformación en 8 entidades y la Ciudad de México.

La ex alcaldesa de Valladolid y ex subdelegada de los programas de Bienestar del Gobierno Federal en la zona oriente del Estado, explicó que durante las cuatro semanas que ha durado el actual proceso interno, ha mantenido acercamiento con los sectores de Yucatán, tanto en el interior del Estado como en Mérida.

Dijo que en el caso de esta ciudad capital, por ser un municipio grande, ha contado con la ayuda de compañeros, quienes han visitado colonias y tianguis, mientras que la aspirante ha participado en entrevistas con medios de comunicación.

Mujer de retos, afirma Alpha Tavera

En este contexto, la aspirante agregó que en las últimas semanas se han incorporado a Morena personas provenientes de otros partidos, algunos de los cuales criticaban a la Cuarta Transformación.

“Les he hecho conciencia que nuestro partido es democrático, que nuestros estatutos dicen que cualquiera puede incursionar en Morena, lo cual no significa que porque ya están van a tomar los lugares de poder, eso le corresponde a la gente. Yo les digo que no se enojen sino que hagan algo al respecto”, indicó.

Dijo que su padre político (el presidente Andrés Manuel López Obrador) es un gran hombre que está transformando la vida del país.

“Él tuvo esperanza en nosotros, en los ciudadanos, en los mexicanos, tuvo esperanza en mí, y cuando nadie quería ser candidato de Morena ahí estuve y me invitó, siempre he sido una mujer de retos, de la esperanza”, explicó.

“Estoy contenta y viviendo al máximo esta recta final. No hay lugar para el cansancio después de ver cómo los simpatizantes de mi proyecto salen todos los días a la calle a difundir lo acordado de ‘El Poder de la Esperanza’. Ellos son mi oxígeno”, reconoció.

Son esos mismos simpatizantes en municipios del Estado los que están organizando esta tarde una reunión informativa en el parque de La Mejorada, en la que la invitada especial será Alpha Tavera, para que sienta el apoyo de la gente y le expongan lo que han hecho a favor de su proyecto.