Altas temperaturas y falta de lluvias amenazan al campo yucateco

El 1 de marzo dio inicio la temporada de sequía en la entidad, un período en el que la ausencia de lluvias se prolongará hasta mayo o junio, por lo que el campo enfrentará serias dificultades si no cuenta con un adecuado sistema de riego.

Durante esta temporada, en la que las temperaturas pueden superar los 42°C, los más afectados son los productores agrícolas, ya que cultivos como el chile habanero, el rábano, el cilantro y la cebolla no pueden germinar en condiciones extremas de calor y falta de agua.

Ricardo Ascencio Maldonado es un ingeniero agrónomo y explica que los agricultores deben prepararse con anticipación para enfrentar las condiciones climáticas, ya que, de lo contrario, las plantas entran en un estado de estrés hídrico que pone en riesgo su desarrollo y producción.

“Los que no tenemos sistemas de riego a nuestro alcance dependemos exclusivamente de las lluvias y, en algunos casos, nos vemos obligados a perder el cultivo. Por más que le pongamos fertilizantes o lo cuidemos, no sobrevive”, expresó.

Sin embargo, la ausencia de lluvias no significa que ninguna especie pueda resistir, ya que árboles frutales como la naranja, el limón y otros cítricos pueden soportar las altas temperaturas, siempre y cuando el terreno cuente con un adecuado sistema de riego al mismo tiempo que las plantas tengan la suficiente madurez.

Otro desafío para los productores del campo es la falta de apoyo por parte de las autoridades, ya que en los últimos años han desaparecido subsidios a la energía eléctrica y programas como la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), lo que ha complicado aún más la situación del sector agrícola.

El agricultor lamentó que en Yucatán y en todo el país, el campo no reciba el respaldo necesario, especialmente en una etapa en la que su subsistencia depende al 100% de lo que se siembra.

“Como productores agrícolas, no tenemos apoyos de ningún tipo para la producción con riego. El diálogo con el gobierno no existe, y aunque el Secretario de Desarrollo Rural conoce bien esta necesidad, no le da importancia, prefiere priorizar otros temas”, criticó.

Ante la falta de incentivos, Ascencio Maldonado informó que muchas personas han optado por abandonar la producción agrícola, lo que al final genera incertidumbre entre los inversionistas y por ende, afecta la economía del sector.

Finalmente, el también ex regidor de Mérida hizo un llamado a las administraciones actuales para retomar programas que en su momento tuvieron éxito, como Círculo 47, el cual brindaba semillas, maquinaria y fertilizantes a pequeños productores de las comisarías de la capital, fomentando de esta forma el empleo y garantizando productos a buen precio y de alta calidad.