Auguran “ola de alzas” de precios en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), Jorge Cardeña Licona, advirtió de posibles ajustes de precios antes de finalizar septiembre, impulsados principalmente por el alza a los combustibles, así como fletes y logística nacional para el traslado de mercancías a Yucatán y la Península.

Precisó que los precios de los productos de la canasta básica registran incrementos a diario, sobre todo en los últimos dos meses de la contingencia por Covid-19.

Mencionó que con 4.55 por ciento anual, la inflación de agosto pasado alcanzó su punto más elevado en el último año, por lo que el incremento constante de los precios a los productos de la canasta básica no da tregua desde marzo, cuando inició la pandemia de Covid-19 en Yucatán, por lo que para septiembre no se descarta que la tendencia sea hacia arriba.

El dirigente del pequeño comercio apuntó que con los ajustes que ha sufrido el precio de la gasolina en los últimos dos meses se espera que se dispare de nueva cuenta en los próximos días, lo que ocasionará ajustes a precios de productos de la canasta básica.

“Al parecer sube la gasolina, lo cual impactará al pequeño comercio, ya que al subir el combustible, suben los insumos y se va para arriba la canasta básica”, dijo.

“En estos días que suba la gasolina tendremos un incremento en nuestros precios”, advirtió.

El dirigente empresarial llamó a sus 900 afiliados a no elevar los precios para que los consumidores puedan seguir comprando y no les afecte tanto a sus bolsillos, puesto que las ventas todavía no logran estabilizarse.

“Esto impactará al sector como las verduras, fletes, transportes, ya que todo lo que llega de México vendrá con otra tarifa”, apuntó.

Comentó que esta situación hace que cada vez más personas no puedan comprar los productos básicos en los pequeños comercios y en las tiendas de la esquina, pues cada día es más complicado obtener ingresos ante el cierre de empresas y escasez de empleos.

Recordó que en las primeras semanas de agosto el incremento de precios se mantuvo en promedio del 30 por ciento, por lo que se espera que el octavo mes del año se complique más la situación económica de la entidad.

“Entre los productos que estarían aumentando en los próximos días serían los de la canasta básica, así como los enlatados y ante este panorama se estima una disminución en las ventas de los comercios en pequeño”, destacó.