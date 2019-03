Ambulancias de Yucatán, carentes de equipo especializado

José Salazar/Mérida

En Yucatán, tomando en consideración el número de habitantes (poco más de dos millones) y de acuerdo con referencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se requieren 84 ambulancias de urgencias básicas y 21 de urgencias avanzadas.

Sin embargo, actualmente el Estado apenas cuenta con 40 unidades operadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Cruz Roja Mexicana, las cuales no están reguladas y carecen del equipo necesario.

“Si en algún momento has solicitado una ambulancia, el tiempo de respuesta es lento. Estamos por arriba de los diez minutos, eso en Mérida, ya no imaginemos en los municipios del interior”, advirtió Juan Cortázar Vivas, especialista en Atención Prehospitalaria.

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, se requiere una ambulancia básica por cada 25 mil habitantes, y una de urgencias avanzada por cada 100 mil habitantes.

El técnico en Urgencias Médicas (TUM) y en Gestión Integral de Riesgo (TGIR) dijo que en Yucatán no existen ambulancias de urgencias avanzadas, tampoco dirección médica y muchos de los servicios de emergencias públicos y privados carecen de manuales de protocolos de actuación.

“No existe como tal un sistema de emergencias en Yucatán. Además, los paramédicos no cuentan con estabilidad laboral al no estar incluidos dentro del personal de salud, muchas veces son considerados policías/paramédicos. Estos elementos no cuentan con asesoría médica vía radio o teléfono, no se tiene ningún tipo de contacto formal entre ambulancias y hospitales, por tanto, éstos muchas veces no saben de qué tipo de paciente se trata o si están por recibir múltiples victimas”, puntualizó Cortázar Vivas.

Agregó que en una situación ideal, el paramédico tendría que contar con un control o asesor médico en línea y comunicar la situación al Centro Regulador de Urgencias Médicas, para derivar a la víctima al hospital adecuado para su atención.

Otro tema que abordó, es el traslado desde comunidades apartadas. “Todo yucateco merece ser trasladado en un helicóptero médico con profesionales de la salud certificados. Por desgracia, en el interior del Estado las personas mueren sin recibir atención o siendo trasladados en vehículos. Se requiere un helicóptero medicalizado para este tipo de emergencias”, aseveró.