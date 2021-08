AMLO asegura que intervendrá en el caso de José Eduardo; promete justicia

MÉRIDA, Yucatán.- Durante la mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el caso de José Eduardo, joven que murió en Mérida presuntamente por agresiones de policías municipales.

Ante esto, López Obrador afirmó que el caso será atendido, ya que ha girado instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordera.

“La mamá del joven declaró que me iba a buscar, le mando decir que no hace falta que venga porque voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto”.

El Presidente indicó que buscará la posibilidad de que el Gobierno de la República presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que el caso no se quede en el ámbito local.

López Obrador afirmó que se debe castigar a los responsables e incluso a las autoridades que estén encubriendo el hecho, “si se demuestra, si de comprueba que hubieron estas violaciones violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven”.

Policías salen libres

Cabe recordar que el pasado viernes, los cuatro policías detenidos por la muerte del joven veracruzano no fueron vinculados a proceso, ya que el juez de Control del Primer Distrito Judicial de Yucatán, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda afirmó que los datos presentados fueron insuficientes para dicho proceso, por lo que fueron puestos en libertad.

En la audiencia se determinó que si bien quedaron acreditados los delitos, no existieron elementos de prueba suficientes para determinar que las personas presentadas tienen relación con la comisión de los mismos.

Este auto de no vinculación a proceso no impide que la Fiscalía continúe con la investigación para el esclarecimiento de los hechos y ahora tendrá recabar otros datos de prueba que no se recabaron durante la investigación, según afirmó el juez Bonilla.

#AMLO responde a mamá de José Eduardo y aseguró que el Gobierno Federal intervendrá en el caso del joven veracruzano fallecido en Yucatán pic.twitter.com/0kNljXLB3F — novedadesyuc (@NovedadesYuc) August 16, 2021

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:

No importa quién haya sido, voy a llegar a las últimas consecuencias: madre de José Eduardo

José Eduardo no fue detenido por 'sospechoso', sino por alterar el orden público: Renán Barrera

Conapred exige que asesinato de José Eduardo no quede impune