AMLO pide a familia de José Eduardo buscar otras instancias para esclarecer hechos

MÉRIDA, Yuc.- Esta mañana en su conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó sobre el caso de José Eduardo Ravelo y la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Si no están de acuerdo el familiar con la versión de la Fiscalía General de la República, pueden acudir a otras instancias y esclarecer los hechos”.

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que José Eduardo murió a causa de una pulmonía y no por los golpes propiciados por elementos de la Policía Municipal de Mérida, la madre del joven, María Ravelo, se inconformó con el resultado y señala que pedirá una entrevista con AMLO.

Inconforme con resultado de FGR

En sus redes sociales, la señora María Ravelo compartió fotos de la ofrenda que le realizó a su hijo e indicó que está en desacuerdo con el resultado que arrojó la Fiscalía.

"Haré hasta lo imposible para que se conozca la verdadera causa de la muerte de mi hijo. La verdad es la primera acusación", subrayó en un video publicado el pasado 2 de noviembre.

Fiscalía es autónoma

Por su parte, este jueves desde Palacio Nacional, AMLO recordó que la Fiscalía es autónoma y que sería inconstitucional que le ordenara al fiscal Alejandro Gertz Manero cómo dirigirse en un determinado caso.

“Estoy hablando de la integridad del fiscal, imagínense yo recomendándole algo al fiscal. Primero, nunca lo haría, nunca lo he hecho”.

“En todos estos casos donde hay dudas y los familiares piden que intervengamos, lo vamos a hacer siempre. Y respetuosamente le solicitamos a la Fiscalía que nos ayude, que se atraigan los asuntos, si hay los elementos. Y no hay problema con los gobiernos estatales, porque también a ellos les conviene que se aclaren las cosas. No se puede proteger a nadie, no se debe proteger a nadie”, aseveró el Presidente en torno a este caso.

