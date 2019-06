Agencias/Notimex

Por el logro histórico conseguido el pasado sábado, el boxeador mexicano Andy Ruiz ha recibido decenas de invitaciones para visitar distintos lugares y ya aceptó una, la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y estará en la capital del país la próxima semana.

Fue el mismo López Obrador quien pidió al titular de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox), Miguel Torruco, ponerse en contacto con el campeón de peso completo de la AMB, OMB, FIB e IBO, quien ya aceptó la invitación.

“Desde que ganó Andy el señor presidente me dijo: ‘qué orgullo, qué honor, lo quiero conocer’. En la semana me citó, hablé con él y me dijo: ‘quiero que lo busques y lo traigas, porque quiero felicitarlo personalmente, es un gran logro para el boxeo mexicano”, comentó el titular de Conabox a Notimex.

Miguel Torruco habló con el papá de Andy para realizarle la invitación de manera formal y platicar acerca de la petición del presidente de México, la cual fue aceptada de manera inmediata.

Y aunque ya está definida la fecha y lugar para el encuentro del pugilista con el presidente, Torruco prefiere que sea el mismo López Obrador quien dé a conocer los detalles.

“Me gustaría que el presidente lo diga. Me dio la indicación de buscarlo y traerlo porque lo quiere conocer, será la semana que entra. Tenemos fecha confirmada, ya sabemos el lugar, y lo va a recibir el señor presidente”, dijo Torruco.

Andy Ruiz venció por nocaut técnico en siete rounds al británico Anthony Joshua para dar una de las sorpresas más grandes en la historia del boxeo mexicano y mundial de los últimos años, para ser el primer monarca mexicano en la máxima división.

El triunfo de Andy le dio la vuelta al mundo y se ganó la admiración del presidente de México, quien pidió al titular de la Oficina de la Presidencia de la Comisión Nacional de Boxeo traerlo al país, lo que ocurrirá la próxima semana.

