El amor no está exclusivamente en las relaciones sociales, también está en un libro, en una carta escrita a mano -que hoy cesan-, o en una pintura. Las pinturas nos iluminan, nos devuelven el brillo que está por apagarse. Cada artista deja su alma en el arte para luego plasmarla en un lienzo. Siempre me he preguntado cómo nace un pintor o una pintora, cómo saben que su destino está en los pinceles y no detrás de un escritorio; cómo dejaron a un lado los prejuicios que se escuchan cuando alguien decide pintar; siempre he tenido esa curiosidad.

Mariana Novelo es una pintora yucateca, parte de su infancia la vivió en Playa del Carmen, Quintana Roo, para después volver a Mérida, Yucatán, y, actualmente se encuentra viviendo en Inglaterra. Ha recorrido el mundo para dejar entre sus habitantes las obras de arte que va creando en cada viaje. Desde que era niña tenía un amor desmesurado por la pintura y el dibujo. Mariana, desde muy pequeña hablaba de recorrer el mundo, simulaba estar en Europa y en otras partes del Viejo Continente.

Pienso que los sueños se cumplen, siempre y cuando entreguemos el corazón a lo que realizamos. A veces, el miedo nos paraliza y dejamos muchos sueños a la mitad del camino; Mariana hizo caso omiso a las críticas. No fue nada fácil, ya que también intervino una fuerza interior para seguir el anhelo de ser artista.

En una mano llevaba el corazón y en la otra su pincel, y así fue como Mariana dejó ir opiniones que no apoyaban su misma visión. El amor por el arte la ha llevado a tener dedicación en cada obra que realiza. Ha creado videos para Afremov Studio, también realizó entrevistas y muestras en línea para Control Plus, ambos en Playa del Carmen.

Trabajó en Mérida para la galería de arte de Leonid Afremov; y, exhibición y venta de arte en Plaza Akrópolis. Estos eventos le dieron impulso para crear su propia marca llamada, Yucateka, con la que ha presentado sus cuadros en el Handmade Festival de Mérida.

Ella se dedica al arte figurativo e impresionista, desde acrílicos hasta óleos. También trabaja con pinceles y la espátula, ésta última es su favorita, ya que su fuerte son las texturas. Mariana fue alumna de Leonid Afremov, a quien conoció en Playa del Carmen, cuando ella decidió seguir su sueño. La historia de Mariana me deja pensando que la pasión y el miedo juegan papeles importantes a la hora de visualizar nuestros deseos.

Nos dejamos doblegar por críticas para después dejar en el camino huellas de desilusión. Cuando la pasión encabeza los prejuicios, la senda se camina con más seguridad. También pienso que tenemos un arte local por apoyar.

Las pintoras y los pintores locales nos comparten sus creaciones sin demostrar que también dejaron a un lado la presión social. “Llevo mis pinceles y bastidores a donde quiera que voy. La pintura es algo que nunca dejo, ni dejaré, seguirá hasta que yo muera”, señala Mariana Novelo.