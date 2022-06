Ampayer yucateco estará en el Juego de Estrellas de la LMB

Las buenas actuaciones que ha tenido durante la actual temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) fueron fundamentales para que el yucateco Manuel Carrillo Naal sea designado como ampayer de la edición 88 del Juego de Estrellas, que se realizará del 17 al 19 de junio, en Monclova, Coahuila.

En esta ocasión, la LMB eligió a seis jueces para ser parte del clásico de media temporada. La elección se basó en sus actuaciones y en la experiencia que tienen en el beisbol mexicano de verano.

"Me da satisfacción que gracias al trabajo se van cosechando las recompensas que eso es lo que uno se pone como metas, a corto plazo y a largo plazo. Hay que seguir por el mismo camino, que si es lo que te da resultados, no hay que cambiarlo si no mejorarlo", comentó el yucateco Carrillo Naal.

Ampayer yucateco en la Liga Mexicana de Beisbol

Manuel, originario de Mérida, Yucatán, cuenta con cuatro temporadas en LMB y tuvo actividad en las ediciones de 2018 y 2019 del Juego de Estrellas.

También sumó experiencia en la Serie del Rey 2019. En 2021 debutó internacionalmente al estar en Ciudad Obregón, Sonora, en el Mundial Sub-23.

Durante esta temporada ha fungido como jefe de la cuarteta integrada de igual manera por Jesús López, Carlos León y Lamberto Zavala.

Los otros ampayers que impartirán justicia en esta edición son Alan Izaguirre, Daniel Toledo, Gilberto Mayer, Mario Villavicencio y Alan Cruz.