Anatomía de las experiencias

En estos días me puse a pensar seriamente sobre lo que quería escribir para este artículo, y sin romperme tanto la cabeza, decidí que era imperativo hablar acerca del libro “La Fiesta de la Anécdota” (2020), del escritor yucateco Joaquín Tamayo. Su narrativa es exquisita y conforme va contando sus experiencias con otros escritores, así como personalidades del medio literario y personajes con una vida fascinante, nos adentra a la profundidad no sólo del sentir y del pensar, sino del actuar conforme a la coherencia del ser. Del mismo modo el lector se va enterando de sucesos que desconocía y la forma en cómo se dieron tales acontecimientos.

Comienza fuerte, relatando su experiencia en un taller de reportaje que fue impartido ni más ni menos que por Gabriel García Márquez en la Ciudad de México. Tamayo va contando de manera puntual la descripción de personalidad e intelectualidad de Gabo, al que no le gustaban las entrevistas ni mucho menos la falta de lealtad que deja entrever al momento de ponerles una prueba, que afortunadamente pasaron todos. Así como lo bueno, Joaquín toca fibras sensibles del galardonado del Nobel, y es referente a sus dos frustraciones: no haber tenido una hija y no pronunciar un buen inglés. Sin duda, una experiencia invaluable.

El segundo capítulo, y no menos importante, trata sobre Fidel Alejandro Castro Ruz, mejor conocido como Fidel Castro, y su travesía en Yucatán al ser expulsado de Cuba por el dictador en turno Fulgencio Batista. Su acercamiento a una familia yucateca de apellido Cámara Blum, así como la amistad y romance con la hija Lía, fue un descubrimiento que me sorprendió de la lectura, ya que el tiempo que estuvo en nuestras tierras, fue clave para lograr el derrocamiento de la dictadura de Batista.

Por otro lado, ¿sabían que Jorge Luis Borges estuvo en Yucatán? Pues yo lo desconocía y fue una sorpresa, sin duda uno de los capítulos que más disfruté, ya que la imaginación me llevó al momento en el que el titán de las letras pisaba por primera vez tierras yucatecas, sintiendo la bravura del calor, y que fue sellado con una elocuente frase: “cualquier calor presente, es mayor que otro pasado”. El afamado escritor pudo saborear la sopa de lima, la horchata de arroz y la carne de venado, a pesar de que su dieta regular era estrictamente vegetariana, nos comenta Joaquín.

Hablando de personajes con experiencias fascinantes, el escritor cuenta la vida de un farero, la cual podría pasar desapercibida, sin embargo qué importante es su función para guiar a los barcos que se encuentran en la inmensidad del océano, a modo de entrevista, el escritor nos detalla la experiencia de Raúl Rocher Peyrefite como un guardafaro y al que le pagan además por ser un hombre valiente, ya que no cualquiera podría realizar su función porque se encuentra en la recóndita Isla Pérez del Arrecife Alacranes.

El libro consta de 11 capítulos, los cuales son un agasajo repleto de conocimiento puro. El autor nos deja al descubierto la anatomía de las experiencias vividas y contadas por terceras personas, donde la investigación y redacción juegan un papel preponderante. Recomiendo sumergirse en estas anécdotas sin iguales.