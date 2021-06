Confinamiento humano trajo una "vida color de rosa" para flamencos

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de las afectaciones que dejaron las inundaciones por los ciclones “Cristóbal”, “Gamma” y “Delta” el año pasado, la colonia de flamencos Rosa del Caribe, que se instalan en la Reserva de la Biósfera de Río Lagartos, se mantiene estable y con buena evolución este año, aseguró la gerente Península de Yucatán de la Fundación Pedro y Elena Hernández, Irene KuDoporto.

Precisó que con base en registros de la Dirección de la Reserva de Biósfera, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la fecha se ha reportado la llegada de 30 mil flamencos adultos y 15 mil nidos, cifra muy similar a la registrada en 2020.

Recordó que el flamenco es especial para la Península, pero que, en los dos últimos años, se ha percibido que es muy susceptible al cambio climático respecto a sus tiempos de anidación y hábitos de vida.

“La colonia va evolucionando bien este año, el año pasado sucedió lo mismo, tuvimos la suerte de que sí hubo una colonia de anidación, sí pusieron huevos, sí brotaron las crías y hubo una población; este año está sucediendo lo mismo, la dirección de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos Conanp-Semarnat está estudiando la colonia debido también a la influencia de la pandemia y reportan de manera continua la cantidad de individuos que van observando”, explicó.

Indicó que con la llegada de la pandemia, uno de los beneficios que tiene la especie es que no se encuentra bajo la presión de la presencia de la vida humana.

Hasta el momento, detalló, en la Península no se ha tenido un periodo de muchas lluvias lo que ayuda a que no se eleve el nivel del agua y a que no se desazolve el área donde anidan los flamencos.

Resaltó que el número de flamencos así como sus nidos es un promedio pues se estudia a través de fotogramas cuyo estudio completo se tiene hasta el mes de septiembre.

“Es una zona sumamente delicada en la reserva de la biosfera de rio lagartos donde ellos anidan, hay un poco de presión de ruido vehicular, la pesca, un poco de turistas, queramos o no ha afectado y estos dos últimos años han tenido un periodo de descanso en ese sentido, todas las especies han recibido un respiro como el de otras áreas naturales protegidas en el estado y la Península así como en las áreas estatales protegidas como El Palmar”, aseveró.

Agregó que los flamencos previo a realizar sus nidos y depositar su huevo, buscan el suelo adecuado donde hacerlo y que cumpla con todas las condiciones necesarias.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

La naturaleza no perdona: este año 'nacerán' menos flamencos en la costa de Yucatán por crisis climática

Yucatán: Llaman a no molestar o alimentar a flamencos en carreteras costeras pues podrían morir

Yucatán: captan a flamencos en las playas de Progreso tras el paso de Delta