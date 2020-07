Salvemos una vida, 25 años de proteger la existencia con amor

MÉRIDA, Yucatán.- Salvemos una Vida conmemoró ayer 25 años de luchar en contra del suicidio y de ayudar a las personas a superar la depresión, a través de una emisión radiofónica que coincidió con la fecha de fundación del proyecto, el 10 de julio de 1995, y que se transmitió como todos los viernes a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE.

La conductora y presidenta de la asociación Salvemos una Vida, Alis García Gamboa, recordó que el programa es de la sociedad y para la sociedad, integrado por voluntarios, que no manejan recursos “porque la vida no tiene con qué pagarse, la vida se paga con amor, y por eso todos nosotros, todos los voluntarios de Salvemos una Vida lo hacemos con todo amor”.

En la emisión de ayer en punto de las 11:00 horas, Alis García presentó al fundador y creador del programa Salvemos una Vida, el médico psiquiatra Gaspar Baquedano López, y en representación de los jóvenes presentó a Ángel Pinto, así como estuvieron presentes Esperanza Nieto, Marilis Escalante y Jorge Barrera.

García Gamboa recordó que el 10 de julio de 1995 se creó el programa Salvemos una Vida a cargo del doctor Gaspar Baquedano, entonces director del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, para evitar suicidios y para ayudar en la depresión.

Inicios del proyecto

Al respecto Gaspar Baquedano manifestó “en 1995, de cuatro años para atrás se dio un pico muy alto de suicidios en el país, y obviamente nosotros también, pero no es una coincidencia sino que tenía que ver con la crisis económica, con el ‘error de diciembre’, y estas cuestiones que afectaron gravemente a ricos y pobres, a la sociedad en general, se disparó como nunca el índice suicida. Es un programa muy emotivo, me trae muchísimos recuerdos, agradecimientos”.

En este sentido relató que “yo estaba en la dirección del Hospital Psiquiátrico y recibía esa información directa, teníamos servicio para los intentos de suicidios que era uno tras otro pero nos dimos cuenta que estábamos atendiendo una parte nada más, casi el final del suicidio, y no estábamos atendiendo a la comunidad más que en el sentido del servicio, había que hacer algo comunitario que involucrara a más personas, no necesariamente médicos, desmedicalizar el suicidio porque eso también es un problema que se da como una enfermedad mental, que no lo es, tenemos que desafiar, lograr que funcione pero en la comunidad, por la comunidad, pero no por psiquiatras”.

Gaspar Baquedano explicó que junto con su hijo idearon el nombre del programa hasta que surgió Salvemos una Vida, que fue presentado, dijo, en un congreso universitario al que fue invitado, y en el que tuvo un espacio para abordar la problemática del suicidio.

“Una manita por allá que correspondía a la señora Alis García inmediatamente prendió con la idea y organizó, y ahí mismo propuso una siguiente reunión que fue en el colegio Rogers, nos prestaron las instalaciones para explicar mejor de qué se trataba, fue un buen número de personas de las cuales muchas se quedaron como primeros voluntarios”.

Ayuda desinteresada

En la emisión radiofónica de ayer, Esperanza Nieto precisó que el teléfono de Salvemos una Vida es el 945 37 77 y la línea 075 que funciona las 24 horas.

En este sentido, el doctor Gaspar Baquedano dijo que el 945 37 77 también tiene su historia porque era parte de una línea del conmutador del Hospital Psiquiátrico, por lo que pidieron a las autoridades de salud utilizar el número en exclusiva para el programa, lo cual fue concedido.

“De ahí en adelante prendió el programa, y siempre preguntaban el costo, yo creo que el que sea un servicio sin costo alguno, que no andábamos pidiendo dinero a nadie, sino que eran donativos, abrió las puertas de esto”.

García Gamboa reconoció a Grupo SIPSE y a las estaciones de radio que han transmitido Salvemos una Vida durante 25 años, y manifestó que también está al servicio de la sociedad el Centro de Atención Integral al Problema del Suicidio en la calle 56 por 49 y 51 del centro, que en este momento está cerrado por la contingencia, pero que los teléfonos citados están atendiendo a la sociedad.

“Esto es un orgullo para Yucatán, el programa ha trascendido fronteras, ha sido ya un programa internacional, porque nos hablan desde España, ahora con la contingencia, pidiendo ayuda con esta problemática del suicidio, de muchos lados de la república hemos recibido llamadas, y eso es un orgullo, una satisfacción. Apenas sea posible volveremos a abrir las oficinas de la calle 56 por 49 y 51, y los cursos porque también a lo largo de estos 25 años hemos dado muchísimos cursos”.

Gaspar Baquedano declaró que está levantando un estudio en el que se ha disparado el suicidio ante la pandemia del coronavirus en la entidad.

El joven Ángel Pinto dijo que está contento por formar parte del programa Salvemos una Vida, mientras que Marilis Escalante dijo que formar parte del programa y estar durante los últimos 15 años colaborando han sido muy fructíferos para su vida.

Esperanza Nieto declaró que ha sido una satisfacción y alegría trabajar con Alis García, “ha sido una bendición en mi vida, colaboro con mi pequeño grano de arena con algún talento que tengo”.

“Vale la pena vivir”

El Programa de Atención Integral para Problemas de Depresión y Suicidio Salvemos una Vida funciona las 24 horas, en el número 075 y en el teléfono 945 3777; y cada viernes, el programa de radio se transmite a las 11:00 horas por el 100.1 de La Nueva Amor y en Facebook.

“Vale la pena vivir” es la bandera que durante un cuarto siglo esta asociación ha promovido al brindar herramientas para la prevención del suicidio entre los yucatecos, pero esta ayuda que se ha extendido a otros estados de la República Mexicana e incluso a Estados Unidos.

Ofrecen terapias en “La Casita”, como se le conoce al centro de atención ubicado en la calle 56 con 49 y 51 del centro, en este sitio de armonía, por las mañanas se ofrece ayuda psicológica y por la tarde noche se ofrecen charlas y talleres gratuitos.

En estos años han brindado apoyo a un número importante de personas que tienen problemas y han pensado en el suicidio, pero buscando ayuda han marcado y la han recibido, pues ahí los apoyan psicólogos, terapeutas, tanatólogos, son 38 personas que laboran de manera activa en el Centro de Atención Integral para Problemas de Depresión y Suicidio, realizan un trabajo altruista, son voluntarios, no reciben dinero y a los pacientes tampoco se les cobra por la atención.

“Un ejército” de voluntarios a través del tiempo

La permanencia y crecimiento del programa “Salvemos una Vida” se debe a la intensa labor que realiza doña Alis García Gamboa de Ortiz, una persona con enormes capacidades, gran corazón y compromiso, también es un reconocimiento para ella por 25 años de intensa labor y trabajo por esta causa, aseguró el doctor Gaspar Baquedano López.

Baquedano López dijo que desde que inició el programa se abrió una línea telefónica que hasta la fecha existe, se capacitó a voluntarios para dar atención, intervención en una crisis -que es más delicado que ir a dar una plática, porque está en juego la vida de una persona-, por eso había que tomar una asesoría correcta; este fue el primer programa comunitario que se lanzó en el país con visión incluyente, porque ven el suicidio más allá de un problema médico, sino multifactorial.

Destacó que la persona que quiere suicidarse en realidad quiere vivir, porque dice me voy a otra vida, quiero dejar de sufrir, estar más contento, la persona que está en estas condiciones no puede lidiar con sus problemas cotidianos, de pareja o económicos, busca un escape, esta persona se proyecta en un lugar mejor, en resumen quiere estar en una mejor vida, se quiere matar buscando vivir y añadió que quien toma esa decisión no es un cobarde o débil.

Por su parte el psicólogo y voluntario de este programa desde hace 13 años, José Luis Vales Lara, destacó la cohesión de esfuerzos y voluntades para mantener este programa, porque es la única asociación civil no lucrativa, no gubernamental que trabaja con puros voluntarios, 25 años de trabajar de esta manera, a las personas que laboran en esta organización no se les paga ni un centavo y quienes acuden en busca de ayuda no se les cobra ni un peso, esa es la importancia de la asociación que ha funcionado por cuarto siglo.

Precisó que no conoce otra asociación que trabaje de esta forma, ni se le cobra al que acude, ni se le paga al que atiende, es realmente un voluntariado, increíblemente es una institución que funciona sin dinero y lo ha hecho a lo largo de estos 25 años.

En diferentes momentos de su historia Salvemos una Vida ha contado con más de 200 voluntarios a lo largo de 25 años.

“La casa de la oficinas la tenemos en comodato por tiempo indefinido, el predial, la luz y el agua se paga con un bazar de cosas usadas que tenemos, que algunas personas nos donan; pero aun así sigue siendo casi milagroso que haya tanta gratuidad que no se le pague a los psicólogos, tanatólogos, secretaria, intendencia, a todo el personal no se le paga; parte de la importancia es el no manejar dinero, lejos del tema político es lo que ha contribuido a la permanencia de este programa”, aseguró Vales Lara.

Esto ha permitido que el alcance de ayuda se extienda más allá de las fronteras del estado, “la mayoría de las llamadas que recibimos son de Mérida y sus alrededores, pero como estamos en el Directorio Nacional de Ayuda Psicológica en Salud Mental, en las últimas fechas hemos recibido llamadas de la Ciudad de México, Estado de México, Torreón, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Cancún, Chihuahua, Zacatecas, Hermosillo, Zapopan, a principios de este año tuvimos llamadas de Estados Unidos, de los Ángeles y de San Diego California, Laredo y de lugares fronterizos”, indicó.