Patricia Itzá/MÉRIDA

Cientos de personas transitan por el Estado con una meta trazada: llegar al santuario guadalupano de San Cristóbal o bien como paso para arribar a otro punto de la Península con el fin de cumplir sus promesas hechas a la Virgen Morena.

Este es el caso de Julio Góngora Torcuato, quien explicó que su meta este año es llegar a Holbox, luego de salir de Ciudad del Carmen, Campeche, donde visitó el santuario de la Virgen con la esperanza de que la Morenita escuche sus rezos para aliviar a su hijo, quien desde hace unos meses está perdiendo la vista.

“Ahora mi manda es para que conceda la cura a mi hijo, que ha perdido la vista, confío en que así será, ya que todo lo que he pedido a la Virgen me lo ha concedido, siempre me ha cumplido no tengo duda de ello, por eso un año más le demuestro mi devoción”, precisó.

Dijo que durante un año ahorró para realizar este viaje que calcula le llevará 10 días. El peregrino va acompañado de familiares y amigos.

“Comemos lo que podemos, tratamos de avanzar lo más que podemos para que el viaje sea lo menos tardado, lo que hemos visto de los yucatecos es que son amables porque siempre nos tienden la mano, con hospedaje, comida o un vaso con agua”, indicó.

Lleva 15 años siendo antorchista por lo que ha viajado a diferentes partes de la República, sin embargo, ahora celebra que las carreteras fueron ampliadas y reparadas lo que le permite pedalear hasta por las noches, sin temor de sufrir accidentes.