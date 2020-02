MÉRIDA.- Cada día se acerca más el inicio de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para los actuales campeones de la Zona Sur, los Leones de Yucatán, por lo que planean llegar lo más fuertes posibles, es por eso que la directiva anunció el calendario de 15 juegos de preparación que tendrán ante los Piratas de Campeche y Tigres de Quintana Roo.

Además de lograr obtener ritmo para el arranque del certamen, los choques de pretemporada también servirán para que los melenudos muestren sus armas en diferentes campos de los municipios del interior del estado.

Como dimos a conocer en su momento, los peloteros y cuerpo técnico de los reyes de la selva arribarán el 6 de marzo a territorio yucateco, para que un día después, el 7 de marzo, comiencen con los trabajos de pretemporada en el Parque “Kukulcán Álamo”, bajo la dirección de Gerónimo Gil.

El primer duelo de preparación lo sostendrán el 14 de marzo ante los Piratas de Campeche, en la localidad de Telchac Pueblo, mientras que el último juego lo tendrán el 5 de abril ante los Tigres de Quintana Roo, dos días antes de que inauguren la campaña en la casa de los Olmecas de Tabasco.

En total, la tropa del “Ceviche” Gil se verá las caras siete veces ante los filibusteros, que en este año serán dirigidos por el histórico Francisco Campos “El pancho ponches”, y también jugará siete compromisos ante los Tigres de Adán Muñoz, así también protagonizará un duelo ante una selección local.

Marzo

14 en Telchac Pueblo vs Piratas de Campeche

15 en Espita vs Piratas de Campeche

18 en Oxkutzcab vs Selección Local

20 en Tulum vs Tigres de Quintana Roo

21 en Isla Mujeres vs Tigres de Quintana Roo

22 en Cozumel vs Tigres de Quintana Roo

24 en Playa del Carmen vs Tigres de Quintana Roo

25 en Playa del Carmen vs Tigres de Quintana Roo

26 en Playa del Carmen vs Tigres de Quintana Roo

28 en Valladolid vs Piratas de Campeche

29 en Hopelchén vs Piratas de Campeche

Abril

1 en Tixkokob vs Piratas de Campeche

2 en Mocochá vs Piratas de Campeche

3 en Tekax vs Piratas de Campeche

5 en Parque Kukulcán Alamo vs vs Tigres de Quintana Roo