Anuncian concierto de "Rock Sinfónico" en Progreso

Niños y jóvenes interpretarán icónicas canciones del rock en español e inglés, en la Casa de la Cultura este viernes 22 de diciembre, a las 7:30 de la noche, así lo informó la titular de Cultura, Elda Margarita Hevia Li.



“Por encomienda del alcalde, Julián Zacarías Curi, estaremos contando con el talento y compañía de los chicos de la Orquesta de Cámara de Progreso, y su director general, Alán Ávila, quienes en esta ocasión estarán acompañados de una banda de rock, para que juntos hagan sonar la explanada de la Casa de la Cultura con temas musicales conocidos por todos”, explicó la funcionaria municipal.



Para esa velada, resaltó Hevia Li, se contará con la dirección musical del maestro Carlos Milán, quien ha fungido como pianista y arreglista con diversos cantantes, como Yekina Pavón, Eduardo Zamarripa, Denisse Dekalafe, Amanda Miguel, Diego Verdaguer, Susana Zabaleta, Regina Orozco, José José, entre otros muchos artistas.



Ha participado como director musical en diferentes festivales, de igual forma ha estado involucrado en la dirección musical, arreglos y transcripciones musicales de diversas presentaciones exitosas en México y Estados Unidos.



Entre los temas que podrán disfrutar los asistentes, están “Enter Sandman” de Metalica; ”Smell Like Teen Spirit” de Nirvana; “Back in Black” de ACDC o “Creep” de Radiohead.



También “Sweet Child O Mine” de Guns N' Roses; “Dream On” de Aerosmith; “Eye of the Tiger” de Survivor; “I was Made for Lovin You” de Kiss; “We Will Rock You” de Queen; “Every Breath You Take” de The Police y “Lamento Boliviano” de Enanitos Verdes.



Por todo lo anterior, la funcionaria municipal hace una cordial invitación para disfrutar de este concierto gratuito y cien por ciento familiar, “será una velada llena de música, que no solo nos hará recordar nuestra juventud, sino también cautivará los sentidos de las nuevas generaciones”, concluyó.