Novedades Yucatán/PROGRESO

Con el objetivo de preservar las calles del puerto y sus comisarías en perfecto estado, la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología comenzará esta semana con el programa “Cero Baches” en las calles que permanezcan limpias gracias a sus habitantes.

“El alcalde Julián Zacarías Curi sabe de las necesidades de todos los habitantes de esta comunidad en las zonas de tránsito, pero también nos ha hecho saber del objetivo de crear conciencia ciudadana, es por ello que esta campaña de bacheo se logrará entre ambas partes” explicó Karim Alberto Dib López, titular de la dependencia.

La dinámica del programa, la cual es para todo Progreso y sus comisarías sin excepción alguna, consistirá en que quien requiera la reparación de su calle deberá reportarlo a la Dirección de Servicios Públicos o al departamento de Atención Ciudadana, posteriormente la calle será verificada para ver si cumple con la limpieza requerida para ser reparada a la brevedad posible.

“Ciudades de primer mundo cumplen con normas como esta, por lo que Progreso no puede quedarse atrás, somos un puerto internacional y es por ello que tanto funcionarios como habitantes trabajamos juntos para ver una mejora; yo creo que no nos cuesta nada poner la basura en su lugar mediante el trabajo de equipo con nuestros vecinos” agregó.

El funcionario también explicó que los requisitos son: tener una calle libre de basura, sin hierba en las banquetas de las puertas de los domicilios, no tener autos abandonados en la cuadra, además de no tener desagües de particulares, ya sea de lavado u otro tipo, y que no exista manchas de aceite por talleres.

Cabe destacar que se le dará prioridad a las calles que cumplan estos requisitos y que lo reporten a la dependencia correspondiente. El teléfono de la Dirección de Servicios Públicos es el 969 103 72 80 y el del área de Atención Ciudadana es el 969 103 60 05.

Por su parte, Julián Zacarías Curi agradeció a quienes han pagado oportunamente su predial y exhortó a la comunidad faltante a acercarse a la comuna para realizar este importante pago, el cual permitirá realizar más obras en beneficio del puerto y recalcó que es importante fortalecer el trabajo coordinado entre el gobierno y la ciudadanía.

Agregó que el banderazo de inicio del programa se realizará mañana martes a las 17:00 horas en la comisaría de Flamboyanes.