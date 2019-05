Novedades Yucatán/MÉRIDA

Por constantes apagones de luz en sus domicilios, vecinos de la colonia María Luisa cerraron el acceso a la calle 19 por Circuito Colonias, solicitando una pronta solución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a esta falta de servicio.

En entrevista, la vecina Gabriela Paredes indicó que son dos manzanas de dicha colonia las que presentan apagones, donde viven alrededor de 100 personas, entre niños y adultos mayores que resultan afectados por la falta de luz ante las altas temperaturas que se presentan en el Estado.

"Ya van varias semanas que se va la luz por días enteros o noches enteras. Se reporta a la CFE, el personal llega, deja un arreglo parcial y a los dos días vuelve el problema y así han pasado tres semanas", detalló.

La vecina Gabriela Paredes indicó que son dos manzanas de dicha colonia las que presentan apagones. (José Acosta)

Ayer (martes), continuó, se fue la luz e igual se reportó y hasta las 11 de la mañana vino la CFE y nos señaló que el transformador ya no sirve, por lo que nos pidieron que hagamos un oficio y lo llevemos a la Comisión.

Los vecinos no están de acuerdo con esta medida, ya que indican que llevar el oficio y que sea revisado tomará más de 4 días, lo que resulta mucho tiempo pues hay niños que no pueden estar con temperaturas de más de 38 grados sin ventilador, ya que no duermen bien y luego no pueden acudir a la escuela.

También, sufren pérdidas patrimoniales como despensas echadas a perder por los días sin refrigerador o medicamentos que tienen que estar refrigerados, los cuales son costosos, indican.

La calle permanecerá cerrada hasta que la CFE solucione el conflicto. (José Acosta)

Aseveran que continuarán con el cierre de esta calle hasta que su petición sea resuelta, pues consideran injusto que tarde tanto un trámite por el trasformador, ya que la CFE es muy puntual en los cobros de luz, los cuales, señalan, han pagado sin falta.