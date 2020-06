Abre 'ola 1' puerta a la recuperación económica de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- El inicio de la ola 1 de la de la reactivación económica en Yucatán a partir de mañana impulsará a las empresas para que su recuperación financiera no se haga esperar demasiado ante los efectos de la pandemia del coronavirus, afirmó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El presidente de la CMIC en Yucatán, Raúl Aguilar Baqueiro declaró que el gobernador Mauricio Vila Dosal tomó una decisión responsable al determinar la reactivación económica a través de la ola 1, e hizo un llamado a los yucatecos a no bajar la guardia porque la pandemia del coronavirus no ha finalizado, el virus sigue presente y se tiene que seguir actuando con mucha responsabilidad porque así como hay reapertura, también de nueva cuenta puede haber restricciones si los contagios aumentan.

Señaló que el Gobierno Federal no tiene datos actualizados sobre la situación del coronavirus en Yucatán pues esta semana no coincidió con los indicadores que presenta el semáforo federal, asimismo que no tonó en cuenta los esfuerzos que el Gobierno del Estado ha realizado para ampliar la capacidad hospitalaria ante la contingencia sanitaria.

“Yo creo que aquí en Yucatán se ha tomado una decisión informada, que mira de cerca lo que está ocurriendo, con un detalle que probablemente no tengan en Ciudad de México. Por eso podemos avanzar en la reapertura manteniendo todas las medidas de prevención”.

En este contexto, Aguilar Baqueiro dijo que “en congruencia con lo anterior sabemos que esta semana no se coincidió con los indicadores que presenta el semáforo Federal, ya que la información con la que los elaboraron en Ciudad de México no se encuentra actualizada ni toma en cuenta los esfuerzos adicionales que se han hecho en Yucatán para ampliar nuestra capacidad hospitalaria, tales como la habilitación como hospital temporal del centro de convenciones Siglo XXI y la ampliación temporal del hospital de Valladolid”.

El dirigente de la CMIC declaró que están atentos y siguiendo de cerca el desarrollo de la pandemia del coronavirus y en constante coordinación con el Gobierno del Estado que ha comunicado que de acuerdo con los indicadores estatales el color del semáforo que aplicará a partir de la siguiente semana es el naranja.

“Esto significa que a partir del lunes 8 de junio se autoriza una reapertura controlada y escalonada únicamente de los sectores considerados en la ola 1 de nuestra reactivación económica, con todas las medidas y procedimientos sanitarios establecidos por el gobierno”, manifestó el dirigente empresarial.

Como se publicó, la ola 1 considera la apertura de oficinas de corporativos, servicios profesionales, el regreso a actividades de comercio al mayoreo, manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler y de alojamiento. Asimismo los hoteles podrán operar al 25 por ciento de capacidad.

Anteayer, el Consejo Coordinador Empresarial expresó su beneplácito por la decisión de la reapertura escalonada que determinó el Gobierno de Yucatán en beneficio de la sociedad.