¿Quieres tatuarte? Con esta aplicación puedes ver cómo te quedaría el tattoo

Si alguna vez has considerado hacerte un tatuaje pero no te atreves porque no sabes cómo se verá, ya hay una aplicación que puede ayudarte con este dilema.

Se trata de la aplicación llamada Inkhunter, que está disponible tanto para Android como para iOS. Su función es mostrarte cómo se vería un tatuaje en cualquier parte de tu cuerpo, lo cual hace de manera muy realista a través de realidad aumentada.

Hasta ahora las personas que deseaban un tatuaje probaban con dibujos a pluma o tatuajes de henna para quitarse la duda, pero ahora con esta aplicación puedes ver claramente cómo te quedaría tu tatuaje.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento de la aplicación es el siguiente: después de que te registras, verás todo un catálogo de tatuajes a tu elección. Si tocas alguno, se verá de más de cerca y aparecerá el botón de "Try".

Hay diferentes diseños que puedes probar cómo te quedan. (Foto: captura de pantalla)

Antes de apretar este botón, primero debes dibujarte un cuadrado en el área donde quieres que vaya el tatuaje. Procura que sea con algún marcador otro elemento muy visible y de color negro.

Hecho esto, puedes retomar el proceso y cuando oprimas "Try", verás como el tatuaje aparece en tu piel. La imagen la puedes guardar o compartir, pero también puedes cambiar el diseño en cualquier momento. Abajo te aparecerá toda una lista para probar otras opciones.

Si quieres es utilizar un diseño propio o sacado de internet, también es posible. Procura descargarlo en un PNG sin fondo y súbelo en la pestaña de "My Tattoos". Listo, ahora puedes ver qué tanto te luce ese diseño que deseabas tatuarte.

A continuación el video donde se muestra cómo funciona:

(Con información de fayer.wayer.com)