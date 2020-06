Arranca nueva 'ola' de entrega de apoyos alimentarios en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Como se comprometió el gobernador Mauricio Vila Dosal, ayer se puso en marcha la quinta entrega casa por casa de los paquetes alimentarios para apoyar a los hogares de los 105 municipios del interior del Estado, así como de las comisarías y zonas vulnerables de Mérida, la cual inició en los municipios que se vieron más afectados por la tormenta tropical “Cristóbal”.

Por instrucción de Vila Dosal, brigadas del Gobierno del Estado se desplegaron hacia diferentes puntos del territorio para llevar, de forma gradual y hasta la puerta de las viviendas de los yucatecos esta ayuda, empezando por las localidades que resultaron más damnificados por el paso de este fenómeno climático.

Cabe recordar que el personal encargado de realizar estas entregas lo hacen siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes, como utilizar cubrebocas, guantes, caretas, gel antibacterial con 70 por ciento de alcohol y guardando la sana distancia con los beneficiarios.

Entre los que se han visto favorecidos con este apoyo se encuentra José Amado Santana Sonda, quien recibió una vez más en su propio hogar esta ayuda que, en los últimos meses, le ha brinda alivio, pues la situación económica en su casa ha estado muy complicada debido a que se encuentra desempleado desde hace tres meses.

“Perdí mi trabajo como ayudante de cocina en la primera quincena de marzo y desde entonces no he podido trabajar. En ese momento, sentí desesperanza y me pregunté de dónde iba a sacar para la comida, para las deudas y otras cosas, por lo que me sentí terrible”, aseguró.

Sin embargo, Santana Sonda indicó que la ayuda alimentaria que ha estado distribuyendo el Gobierno del Estado ha sido “una luz en el camino para mí, porque contienen víveres indispensables que son de gran ayuda para la gente, que como nosotros no tiene dinero”.

Por ello, el jefe de familia agradeció este apoyo que, como apuntó, llega en los momentos en que más se necesitan, por lo que reconoció la gran labor que realiza el Gobernador ante la situación que viven las familias, porque siempre ha demostrado su respaldo.

De la misma forma, Wilma María Coot Cauich, agradeció la entrega del apoyo alimentario que, como cada 15 días, llegó a su casa para brindarle tranquilidad, ya que considera que incluye víveres elementales para su alimentación.