Empresarios yucatecos advierten que sin el apoyo federal incrementará el desempleo

MÉRIDA, Yucatán.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que si el Gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no reconoce el plan solidario propuesto por el sector patronal para el rescate de las plazas laborales, los 20 mil desempleados registrados por el IMSS hasta mayo en Yucatán se podrían incrementar exponencialmente, ya que el 90 por ciento de las 114 mil unidades económicas de la entidad operan con números rojos.

Sobre el tema, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) señaló que unos cuatro mil negocios relacionados con este sector cerraron de forma definitiva al no poder resistir los efectos de la pandemia de Covid-19, por lo que la generación de empleos continuará a la baja en los próximos dos meses si no se reactiva.

Las expectativas para la generación de empleo para el próximo trimestre en Yucatán no son halagadoras, la encuesta de una conocida empresa de colocación de empleo a nivel internacional reveló que para la entidad se estima un decremento del cuatro por ciento en la generación de nuevas plazas laborales para julio, agosto y septiembre.

En rueda de prensa, el presidente de la Coparmex Yucatán, Fernando Ponce Díaz, apuntó que existe un problema serio en la generación de empleos, por lo que sin el apoyo del Gobierno Federal esta situación se volverá más complicada.

“Es muy difícil que una empresa pueda salir adelante sin ingresos, y esa es la situación crítica que estamos viviendo, y si a eso le suman las afectaciones por las lluvias pasadas, pues las cosas se ponen peor”, apuntó.

Apuntó que una de las medidas para salir de esta crisis es que el Gobierno Federal apoye las propuestas Coparmex en beneficio del trabajo formal.

Criticó que el Gobierno de la República Mexicana no haga nada para frenar el despido diario de 11 mil trabajadores en el país, “no está haciendo nada para evitar los desempleos… Y no es que apoye, sino basado a los impuestos que estamos pagando debería hacer algo en beneficio del trabajo formal y no lo está haciendo”.

Dijo que el sector patronal mexicano y yucateco hacen todo lo posible para mantener la base de empleos.

Ponce Díaz detalló que la propuesta de la Coparmex consiste en el programa “Remedios Solidarios”, que busca proteger los empleos formales de los estragos por la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

Detalló que la iniciativa engloba tres propuestas que el Estado y las empresas pueden implementar con un impacto de 204 mil millones de pesos, equivalentes al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La estrategia, abundó, busca que trabajadores con menos ingresos salariales reciban sus sueldos al 100 por ciento, con la ayuda del salario solidario, esquema que debe ser operado con recursos del Gobierno Federal, los patrones y los trabajadores.