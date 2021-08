Así quedó el nuevo hogar del niño Christopher y su mamá en el Roble Agrícola

MÉRIDA, Yuc.- Los cartones y láminas que un día fueron el hogar de un menor con discapacidad y su madre en la colonia el Roble Agrícola Alborada de Mérida, ya fueron sustituidos por una vivienda más resistente, que les fue donada de manera altruista por un empresario yucateco.

Como dimos a conocer, el menor de 12 años con síndrome de Down, Christopher y su madre Ileana, vivían en una humilde casa de cartón que se inundaba, por lo que su madre pidió ayuda por redes sociales para que le regalaran unas lonas que le sirvieran de refuerzo al endeble hogar.

El nuevo hogar. (Foto: redes sociales)

Afortunadamente, el empresario y director del Restaurante Leo y Not Only Pizza, Carlos Cárdenas Cáceres, escuchó su historia y decidió ayudar a esta familia con una casa nueva.

Nuevo hogar para Christopher

A dos semanas de que se comprometiera a ayudarlos, este lunes en sus redes sociales Carlos Cárdenas dio a conocer cómo quedó el nuevo hogar de Christopher y su mamá, a quien también se le facilitaron otros apoyos.

El niño volverá a recibir terapias. (Foto: redes sociales)

“Es un espacio digno para resguardarse del calor, sol y lluvias, el cual cuenta con una pieza completa con comedor, cocina, refrigerador, tv, dvd (Chris es fan de Shrek) y baño completo”, escribió el empresario.

Carlos Cárdenas señaló que le consiguieron a doña Ileana un empleo con seguridad social para que cuente con servicios de salud y más adelante tramite su casa ante el Infonavit. También, coordinó el regreso de Christopher a terapias psicológicas para su retorno a una educación apropiada.

El empresario Carlos Cárdenas junto a doña Ileana. (Foto: redes sociales)

“Con el paso de los años la vida me enseñó que no hay sensación más bella que el arropar de corazón a otro ser humano, gracias a dios, a mi familia y a mi negocio que me permiten poder entregar un poco de lo mucho que me dan”, expresó el empresario.

