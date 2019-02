Vivir la vida

El propósito de la vida es vivirla, saborear la experiencia al máximo, para llegar con interés y sin miedo a nuevas y ricas experiencias.- Eleanor Roosevelt

Sentir equivale a vivir y vivir es pasar por las mil experiencias que tiene la vida con diversos matices y colores. Todas las diferentes situaciones, las dolorosas y las gozosas, llegan a cansar y fatigar.

Y sí, nos podemos cansar de amar, sentir cansancio por las penas y los miedos; los desencantos, las frustraciones y el aburrimiento nos pueden agobiar; hasta la calma cansa. Somos contradictorios. En el “quiero, pero no quiero” a veces nos sentimos al mismo tiempo satisfechos e insatisfechos; concentrados y dispersos; en calma y en tensión.

No se puede vivir sin estímulos porque la vida es emoción, es dinamismo, es inédita y por esto pasamos de un estado de ánimo a otro, de una actividad a otra, unas veces alegres, otras tristes, soberbios, humildes, molestos, cobardes, valientes, confiables, indecisos, etc., la lista puede extenderse, mucho más… ¡Todo tiene tantos matices! En nuestra personalidad hay muchos sentimientos y extrañas sensaciones que hay que reconocer y aceptar. Así avanza la vida… con necesidades y anhelos que dan origen a muchos deseos y quereres que, a veces, nos afligen y llegan a cansar y fatigar.

Después de un gran esfuerzo físico nos sentimos cansados, pero descansando nos recuperamos. Es diferente un ESTADO DE CANSANCIO, se nota en el anciano, muchas veces cansado de vivir, cansado de “todo”, desea detenerse, no seguir adelante… La fatiga, además del cansancio, es como un vacío existencial; carencia de sentido de vida y de la alegría de vivir, desesperanza, tedio y desgano.

Reflexionemos: humanamente existir es durar, fluir… el esfuerzo es el costo del vivir humano. El estado de ánimo es oscilante: sube y baja. Hay momentos en que la vitalidad está presente, mas no siempre es así. Aceptar que soy yo [email protected] quien crece; me hago [email protected], [email protected], [email protected] Cada etapa que vivimos es nueva y no estamos preparados para afrontarla; así que inventamos e improvisamos sobre la marcha.

El cansancio no es una enfermedad, no es dolor, ni siquiera molestia. Hay un gran “principio” para no cansarse de vivir: la irracional convicción de que, PASE LO QUE PASE, TODO ACABARÁ BIEN. Así es que el decaimiento, los mil grados de cansancio… serán neutralizados con una actitud positiva y un pensamiento activo. Los ideales, la esperanza, la fe nos darán la fuerza para continuar el ascenso a la cumbre. ¡Mientras haya vida, hay que vivirla!, porque VIVIR es responder a nuevos desafíos y, aun tropezando y cayendo, volverse a levantar para llegar a la meta final con una vida plena, porque aprendimos a ¡VIVIR, viviendo!

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.