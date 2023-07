Aprender a relajarse ayuda a tener una vida más plena

Aprender a controlar la respiración, dedicar unos minutos a la relajación y la meditación, hacer ejercicio, cumplir una rutina productiva y completarla con la oración puede ser la clave para superar la ansiedad y ataques de pánico, aseguró la psicoterapeuta Linda Oliva Mora, invitada ayer en el programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmite los viernes, de 11:00 a 12:00 horas, por la estación Amor 100.1 FM de Grupo Sipse.

Acompañada en la conducción por Esperanza Nieto, la especialista advirtió que los casos de ansiedad y ataques de pánico se han vuelto más recurrentes ante el actual ritmo de vida acelerado que vive la sociedad.

Refirió que esto no es malo, pues cuando haces algo nuevo o acudes a un lugar diferente es normal tener un poco de ansiedad; el problema viene cuando esto se vuelve recurrente y llega a ser un trastorno.

“La ansiedad normal la puedes manejar de forma efectiva; podrás tener angustia y miedo, pero con una buena respiración la vences. La vida es vencer cosas diariamente, es un reto, pero cuando te rebasa y no puedes con ellas se convierte en un trastorno y hay que atenderlo pronto”, señaló.

Ejemplificó que cuando una persona tiene un accidente y no quiere volver a pasar por donde le sucedió, se trata de un pensamiento recurrente; quizás la primera vez tendrá algo de ansiedad, pero lo va a vencer. Sin embargo, cuando no lo logra e incluso no puede dormir y le preocupa no saber qué va a pasar, es cuando se habla de un trastorno.

Cuándo es patología

Explicó que la ansiedad crónica es una patología que, si no se domina, se convierte en un problema de vida. Detalló que ese tipo de ansiedad lo ocasionan muchas cosas, como la muerte de un ser querido, una enfermedad o hasta el nacimiento de un bebé, y se presenta en todos los ámbitos: en el trabajo, en la familia o en lo deportivo.

Señaló que cuando una persona tiene este padecimiento, lo importante es buscar ayuda. Primero, un médico que a la persona le acomode, pero no sólo es tomar el medicamento y esperar a que haga efecto, después hay que buscar a un terapeuta o psicólogo que le ayude a manejar ese estrés o miedo, porque todos tenemos inteligencia y voluntad para salir delante. “La atención debe ser con un especialista que se enfoque en las emociones, sentimientos y frustraciones; lo primero que se debe hacer es aprender a respirar”.

Al proporcionar su número telefónico 9991636708, donde puede brindar orientación a las personas que pasan por un trance de este tipo, Oliva Mora indicó que todos los seres humanos pueden sufrir ansiedad, desde la más sencilla hasta la que necesita ayuda, pues la vida nos trae mil experiencias de todo tipo.

Comentó que para salir adelante es necesario que te enseñen a manejar tu respiración, pues la ansiedad te va a llevar a un ataque de pánico y mucha gente puede ser internada porque siente que está muriendo.

“En una ocasión tuve un ataque de pánico, pensé que estaba soñando que no podía respirar y después me di cuenta que era real, entonces empecé a auto-ayudarme: me senté en la orilla de la cama y empecé a hacer respiraciones y en poco después ya no tenía absolutamente nada”, recordó.

Esperanza Nieto comentó que hay varios aspectos indispensables para tener paz y bienestar, por ejemplo, una buena alimentación que incluya verduras, proteínas, leguminosas, además de que sea variada; el ejercicio es importante, no quedarse quietos; buscar algo qué hacer que sea metódico, y tomar Sol, para no deprimirse.

“El Sol es como la lluvia en las plantas, tu cuerpo agarra esas vitaminas y minerales; la gente hoy en día está sentada todo el día ante su computadora o teléfono celular, de ahí no sale y eso es terrible”, coincidió Esperanza Nieto con la especialista.

El poder de la oración

Linda Oliva añadió que la oración también es de gran ayuda; hay que tener una rutina, algo importante que hacer. Todo esto es maravilloso porque son ejemplos para que la persona pueda dejar de tener ansiedad y no caer en ataques de pánico, pues mientras más inmóvil o quieto te quedes, más ansiedad te va a dar.

“El ataque de pánico no pide permiso, se vuelve recurrente y después te paraliza, entonces crees que vas a vivir lo mismo cada vez que hagas algo y por ende lo dejas de hacer, esto recae en dejar de vivir una vida hermosa. Se vuelven miedos e ideas recurrentes y de ahí no sale la persona, lo cual la obliga a quedarse sentada esperando el ataque de pánico”, aseveró.

Reiteró que es normal tener cierta ansiedad cuando alguien hace algo nuevo o vivir una nueva experiencia, pero cuando la situación se vuelve incontrolable es importante buscar ayuda.

Agregó que la oración y la meditación pueden ayudar a encontrar la paz, a escucharte y no estar siempre corriendo, pues estar en oración es soltarse un rato para estar consigo mismo. “Los seres humanos no sabemos estar con nosotros, no sabemos darnos esas oportunidades, pensamos que si no hacemos nada estamos flojeando, por eso hay que aprender”, acotó.

Junto con la oración, continuó, es necesario relajarse, disfrutar del mundo y buscarle el lado bueno a la vida, porque cuando la persona cae en ansiedad, en depresión o tiene ataques de pánico, todo parece complicado.

Reiteró que estamos hechos para los retos, pues “somos seres humanos, que nacemos con muchos dones que debemos continuar desarrollándolos”.

La comunicación

La invitada afirmó que la socialización puede ser de gran ayuda, es decir, el tener amigos y amigas con quienes platicar lo que nos sucede, para no guardarse las cosas.

“Necesitamos platicar lo que estamos viviendo, sea agradable o no, porque así nos estamos ayudando, es una experiencia mutua, necesitamos tener gente con quien convivir”.

La psicoterapeuta indicó que el ser humano no nació para ser solitario, pues somos seres sociales y nos gusta estar juntos. Recordó que antes las familias eran muy grandes, pues mucha gente vivía en una casa, pero ahora hay dos o tres que viven en un hogar, lo que genera esa falta de comunicación humana.

Finalmente, aconsejó a los padres de familia a enseñarles a sus hijos a socializar, ya que eso les ayudará a ser personas adultas más seguras de sí mismas y por ende pueden superar los casos de ansiedad con más facilidad.