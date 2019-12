Guadalupe Adrián/Mérida

La LXII Legislatura clausuró ayer su primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la aprobación de diversos dictámenes, entre ellos reformas a la Ley de Seguridad Pública, para que el usuario de una línea telefónica o instrumentos tecnológicos que realice llamadas a los sistemas de emergencia, para dar un aviso falso de alerta, será sancionado con multa de 50 a 100 unidades de medida y actualización (Umas), es decir de cuatro mil 200 a ocho mil 400 pesos o arresto de 24 a 36 horas.

El promovente de la iniciativa, Luis Borjas Romero, indicó que lo anterior es debido a que las estadísticas oficiales indican que en Yucatán, durante 2018, de más de 850 mil llamadas de emergencia, aproximadamente 730 mil fueron improcedentes, es decir, no se canalizaron a ninguna corporación al tratarse de bromas, hechos no relacionados con emergencias o bien llamadas no contestadas o falsas.

“Situación que entorpece el servicio y afecta la procuración eficaz a los avisos que requieren inmediata respuesta. En síntesis, cada llamada falsa pone en peligro una vida, ya que todas las llamadas improcedentes aumentan el tiempo de respuesta en una emergencia real”, recalcó.

Otras propuestas

Además, los diputados aprobaron por unanimidad la adición del artículo 68 Bis y reformas a la Ley de Gobierno de los Municipios, para establecer las funciones de las autoridades auxiliares, propuesta por el diputado Alejandro Cuevas Mena, del PRD.

Asimismo, fue avalada por mayoría, con votos en contra del PAN, la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política Mexicana, en materia de consulta popular y revocación de mandato, enviada por la Cámara de Diputados.

La diputada Karla Franco Blanco señaló que este decreto surge en virtud de que existe una latente pérdida de confianza hacia las instituciones y falta de credibilidad a los servidores públicos, problemática que se ha ido incrementando año con año, por tanto, resulta necesaria la implementación de un nuevo diseño institucional, en donde estos conceptos sean la base para lograr una mayor interrelación entre el gobernante y el gobernado.

De la misma manera, los legisladores avalaron expedir la Ley de Prevención y Atención Integral de las Adicciones, para lo cual, el promovente de la iniciativa, Manuel Díaz Suárez, fue enfático en que esta nueva norma contempla las adicciones a las sustancias, pero en especial, a las conductuales o comportamentales, como son los videojuegos y la ludopatía.

“Es la oportunidad de darle a nuestro estado una importante y excelente ley, que tiene como principal objetivo, sentar las bases y disposiciones para que se concientice, prevenga y atienda de manera integral en Yucatán el grave fenómeno de las adicciones”, agregó Díaz Suárez.

Sobre el mismo tema, la diputada Milagros Romero Bastarrachea advirtió que la ludopatía es un problema “que está carcomiendo a jóvenes, amas de casa, jubilados y pensionados, porque los casinos han apostado por llamar más la atención de nuevos clientes, principalmente al primer sector social referido.

También aprobaron por unanimidad reformas a la Ley de Salud en materia de planificación familiar. El promovente, Warnel May Escobar, reveló que según el Inegi, dos de cada 10 yucatecas dieron a luz muy jóvenes, lo que significa que ni siquiera habían concluido sus estudios de secundaria.

“Por tal razón tenemos que apoyarnos en lo que la planificación familiar nos propone ya que es el elemento sustantivo en la promoción de la salud, que permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva”, expresó.

Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad ajustar las fechas de entrega del reconocimiento “Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín” y la medalla de honor “Héctor Victoria Aguilar”, en febrero de 2020, así como en los primeros 15 días del mismo mes, emitir la convocatoria del teconocimiento “Consuelo Zavala Castillo”.

De igual forma, la LXII Legislatura avaló por unanimidad otorgar la medalla de honor “Héctor Victoria Aguilar” al pintor, historiador de cine y escritor Gabriel Ramírez Aznar, por su gran obra en el campo de las bellas artes.