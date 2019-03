Se apuntan cinco para liderar al PRI estatal

Israel Cárdenas/Mérida

Con la ausencia de la cúpula, de sus senadores y diputados estatales y federales, y de sus liderazgos más representativos en todo el Estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó la jornada de registros de sus cinco candidatos a la presidencia del Comité Directivo Estatal, quienes podrán gastar hasta 3.2 millones de pesos en campañas, antes de la elección que será el domingo 7 de abril.

Por el orden de registros, se trata de las fórmulas del ex dirigente del Frente Juvenil Revolucionario y subsecretario de Obras Públicas Francisco Media Sulub y la ex alcaldesa de Tekax Carmen Navarrete Navarro; asimismo, el ex funcionario estatal Eloy Quiroz Ávila y Reynalda Cocom Osalde; el tres veces alcalde de Sucilá Diego Lugo Interián y la dos veces alcaldesa de Kantunil Raymunda Che Pech; los militantes Jorge Carlos González Lope y Laura Vanesa Domínguez Pantí, y el ex diputado federal Francisco Torres Rivas y la diputada local Lila Frías Castillo.

El próximo miércoles la Comisión de Procesos Internos dará a conocer si las fórmulas cumplieron con los requisitos, para dar paso a los 30 días de campaña que arrancarán al día siguiente.

Con voladores, batucadas y cientos de militantes de todo el Estado llegó a la Casa del Pueblo, sede estatal del PRI, Francisco Medina Sulub, quien declaró que sigue creyendo que el Revolucionario Institucional es un partido de buenos hombres y de gente que trabaja por Yucatán.

“Quiero un PRI de verdad, no de cúpula, cercano a los campesinos, a los obreros, un partido para todos. Llegó el momento de la militancia, el 1 de julio no ganó Morena ni el PAN, el PRI perdió porque se alejó de la gente. Este es nuestro momento histórico”, dijo Medina Sulub.

Por su parte, Eloy Quiroz, acompañado de reducido grupo de personas, manifestó que participa porque el PRI necesita una reconciliación con la base, “es un tributo a las lideresas y a la militancia que no han sido tomados en cuenta”.

En tanto, acompañado de un grupo de presidentes municipales, Diego Lugo declaró que el PRI del interior del Estado y de Mérida está vivo y que lo demostrarán en las elecciones del 7 de abril.

Por su parte, Jorge Carlos González, quien también participó en la más reciente elección interna de 2003 a la presidencia estatal, manifestó que “he pedido que no haya coacción del voto y que el Iepac sea el que haga la elección, pero yo soy respetuoso de los reglamentos de mi partido”.

En su turno, Francisco Torres Rivas, acompañado del diputado local Luis Borjas Romero y el ex diputado federal Virgilio Méndez Bazán, manifestó que quiere dirigir al PRI porque es un hombre que le gustan los retos, comprometerse y demostrar que cuando se suman las voluntades pueden lograr una gran transformación.

“No soy ajeno a que me digan ´oye Panchito el PRI está quebrado económicamente’, yo no vengo por dinero, yo vengo a trabajar, a entregarme, a hacerlo mejor”, indicó.