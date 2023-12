Desde este sábado, habitantes de Kanasín son parte de la transformación de la movilidad en Yucatán con el arranque de la ruta “Mejorada-La Plancha-Kanasín” del Ie-tram primer transporte público 100% eléctrico en el sureste.

Emocionado porque desde hoy cuenta con una ruta que lo lleva directo a su trabajo, Mario Esteban González Chan, fue el primer usuario en abordar una de estas modernas unidades en Kanasín, que brindarán todas las bondades de un tranvía, pero con la flexibilidad de un autobús; ya que puede llevar hasta 105 pasajeros, de los cuales, 33 irán sentados, y su rendimiento será de hasta 400 kilómetros por cada uno.

En punto de las 6:25 de la mañana, el joven originario de este municipio conurbado a Mérida subió al Ie-Tram rumbo al parque La Plancha, cerca de donde se encuentra su centro laboral.

"Me parece muy bien, además se me hace más cómodo, porque antes tenía que tomar dos camiones, uno de aquí al centro y luego a la Plancha. Ahora ya no me tengo que levantar tan temprano y venir con más calma", destacó.

Al reconocer que estos camiones son más cómodos y modernos, pues nunca antes se había visto un transporte de este tipo en Kanasín y Yucatán, González Chan hizo un llamado a las personas para que los cuiden, eviten rayarlos, tirar basura y vandalizarlos, ya que traen beneficio para todos.

Tras constatar el arranque de esta nueva ruta, cuyo inicio de jornada se desarrolló con calma y sin contratiempos, el director de la Agencia de Transporte del Estado (ATY), Rafael Hernández Kotasek, recordó que por lo que toca a esta ruta el horario de operación será de lunes a domingo, de 5 de la mañana a 11 de la noche, funcionará con 7 unidades con una frecuencia de 12 minutos; además contará con 20 paradas definidas en una longitud de 32.2 kilómetros y será gratuito hasta el próximo 8 de enero.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL IE-TRAM?

Precisó que el costo para este nuevo transporte será de 14 pesos tarifa general; 5, estudiantes y adultos mayores; mientras que las personas con discapacidad pueden subir sin costo.

RUTA IE-TRAM LA PLANCHA-KANASÍN

El recorrido de esta ruta contempla los siguientes puntos: parque de La Mejorada; la UMAE; Hospital T1 del IMSS; Preparatoria 1 de la UADY; CFE Nachi Cocom; CEDIS Super Aki; Bepensa Pacabtún; Jardín Carta Clara; Gas Imperial; Acuaparque; Unidad Deportiva Bepensa; Oxxo Kanasín; Cementerio Kanasín; Palacio Municipal de Kanasín e Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.