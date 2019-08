Novedades Yucatán/MÉRIDA

Uno de los dos delincuentes capturados en el asalto a una gasolinera en el municipio de Kanasín, donde dos trabajadores resultaron lesionados (uno con un balazo en la pierna), fue imputado por los delitos de robo calificado cometido con violencia y lesiones calificadas.

El ahora procesado responde al nombre de Luis A. C. C. Su supuesto complice es apodado “El Indio”, pero dijo que no se sabe qué ocurrió con ese sujeto, después de ser detenido por elementos de la Policía Estatal de Investigación.

La juez de control de Kanasín, Maritza Virginia Polanco Sabido, decretó como legal su detención y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso. Los hechos fueron denunciados por Filiberto B. C. y Victoriano A. L. La audiencia de vinculación tendrá lugar el 9 de agosto.

Balazo por mil 800 pesos

El 3 de agosto, aproximadamente a las 18:30 horas, Luis y "El Indio" llegaron a la gasolinera que se encuentra en la calle 27 entre 22 y 22-A de la colonia Cuauhtémoc, Kanasín.

Con lujo de violencia, primero le dieron un cachazo con el arma a un despachador mientras que a otro le dispararon en la pierna izquierda.

Acto seguido, el ahora procesado se apoderó de la cantidad de más de mil 800 pesos, producto de la venta de combustible, para luego huir del lugar a bordo de una camioneta negra.

No llegó lejos, pues fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.