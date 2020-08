MÉRIDA.- Desde que se supo del crimen en el que la joven Fernanda "N", de sólo 21 años, perdió la vida, las redes sociales se han volcado a exigir justicia pues se presume que fue su pareja quien le habría quitado la vida con arma de fuego.

La doble muerte ocurrió alrededor de las 4 de la tarde de este jueves en un predio de la calle 11-A entre 62 y 64 de Residencial Pensiones IV etapa, donde la joven, identificada como Fernanda "N", de 21 años, discutía con su pareja sentimental Enrique "N", de 26 años.

El reporte de la SSP indicó que "ambos cuerpos presentaban heridas de bala y presumiblemente fue el hombre quien dio muerte a su novia, a la que había llevado por la fuerza a su casa, tras lo cual se suicidó".

También la SSP señaló que "un familiar cercano del varón dijo (...) que las peleas entre ambos eran frecuentes”.

Tras escuchar los disparos, los vecinos llamaron a los números de emergencia. Cuando elementos policíacos llegaron forzaron el portón del predio tras insistentes llamadas que nadie respondía, encontrándose el cuerpo de la joven en la terraza y el del hombre en el techo. Junto al cuerpo del joven se hallaba un revólver, presumiblemente utilizado en los hechos.

La gente la ha despedido en redes sociales.

Piden Justicia para Fernanda

Aunque las autoridades no han informado sobre la posterior investigación de un feminicidio, los hechos señalados en el reporte corresponderían a esta modalidad criminal en caso de que se dé seguimiento a una denuncia.

Sin embargo, el hecho ha causado conmoción en redes sociales, en donde activistas y amigos de la joven lloran su muerte, la cual califican de feminicidio, por lo que piden a las autoridades poner un freno para que este tipo de actos no sigan ocurriendo en el estado.

Este jueves, Fernanda tenía un día común y corriente, o así lo demuestra su última historia en Instagram, en donde publicó un boomerang (video breve), en el cual se puede observar que la joven trabaja en algún proyecto laboral o escolar.

Última publicación de "Fernanda".

La joven, a quien describen en algunas publicaciones en redes como empática, trabajadora e inteligente, nunca sospechó que ese día su vida terminaría a manos de la persona que en algún momento juro amarla, pues la joven pareja llevaba varios años junta.

Relatan que Fernanda era una chica llena de sueños, que estudiaba Administración de Empresas de Comunicación y Entretenimiento, además dar clases de danza, instructora de zumba y lance Community; todos estos proyectos que ya no podrá concluir.

Aunque las razones de la muerte violenta de los jóvenes aún están siendo investigada, ha trascendido que en la relación se ejercía algún tipo de violencia contra Fernanda "N".

Incluso en los últimos días en sus redes había publicado y compartido mensajes positivos sobre el aprendizaje personal:

"La paz mental empieza el día en que por fin tomas la decisión de romper vínculos que no suman nada en tu vida", reza uno de sus mensajes compartidos.

Otra publicación suya relata lo siguiente:

"Si lees esto lo más probable es que termines siendo un poco más feliz… BE CAREFUL (Cuídate)

Recuérdate todos los días lo maravilloso e increíble que eres, nadie te conoce mejor que tú. Rendirte nunca va a ser una opción, aprende a descansar y a dedicarte tiempo a ti, keep going (sigue adelante)".

Alzan la voz

Sobre el caso, diversas agrupaciones sociales han fijado su postura al respecto exigiendo una investigación desde la perspectiva de género, con el fin de prevenir otros casos de feminicidio en Yucatán.

El caso ha tomado fuerza poderosamente en las redes sociales, pues incluso ya es tendencia la palabra "Fernanda" y frases como "Nos falta Fernanda", refiriéndose a la joven que este jueves perdió la vida.