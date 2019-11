SIPSE

Este mañana se ha presentado un evento astronómico que no volverá a repetirse hasta el 2032.

Si cuentas con un telescopio quizá puedes presenciar el tránsito de Mercurio delante de Sol, un evento que no se presentaba desde mayo del 2016.

Este se trata de uno de los días más importantes en la agenda astronómica, pues con un telescopio con filtro solar se podrá observar el paso de dicho planeta por el astro.

“Con un telescopio con 20 veces de aumento (20X) y con filtro solar se podrá observar cómo Mercurio transita sobre el Sol. Se le identificará como una especie de punto o lunar sobre la superficie solar”, explicó en días pasados el astrónomo yucateco Eddie Salazar Gamboa.

“Para tener una idea de lo que se verá ese día con el telescopio, es como ver un punto de un centímetro de ancho, en un círculo con un diámetro de 160 centímetros”, expuso el también académico.

En México, el tránsito de Mercurio sobre el Sol se pudo observar a partir de las 06:35 horas y será hasta poco después del medio día cuando salga de la trayectoria.

Aunque sigue rotando el Sol al igual que la Tierra, ya no será posible verlo con el telescopio.

