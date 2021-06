Lo prometido es deuda, es por ello que el pasado viernes Audica y Novedades Yucatán entregaron los aparatos auditivos a cada uno de los ganadores de la dinámica “Escúchame papá”. Fue en las instalaciones del centro auditivo, ubicadas en la calle 61# 521 x 66 del Centro.

A los ganadores se les realizó una prueba de audición en ambos oídos con la finalidad de brindarles un aparato personalizado de acuerdo a sus necesidades, algo que les beneficiará para lograr una mejor calidad de vida. Cabe mencionar que la promoción estuvo vigente desde el mes de mayo y hasta antes del Día del Padre. Los ganadores de los aparatos auditivos de la dinámica son: Luciano Escalante Méndez, Luis Torres Casares, Eddie Romero Corrales, Mario Esteban Ojeda Calderón, Jorge Luis Balam Morcillo, Juan Pech Miam, Felipe de Jesús Cardeña Lara, Rodrigo Domínguez García, Efraín Manuel de Atocha Villarreal Bojórquez y Elmer Chablé Baeza.

“Mi papá tiene problemas auditivos, es por ello que decidimos participar en el concurso, él es fiel lector de Novedades y apenas vio el anuncio nos pidió que lo registremos. Agradecemos mucho a Audica y a Novedades por este tipo de apoyo, nos han cambiado la vida”, comentó Fátima Pech Aké, hija del Sr. Juan Pech.

“Me siento muy bien ahora escucho lo que antes no podía, esto me ayudará mucho en mi trabajo ya que antes no entendía bien las conversaciones y ahora percibo hasta el sonido de la lluvia”, Rodrigo Domínguez García de 54 años de edad.