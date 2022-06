Se mantiene en vigilancia un área de disturbio tropical ubicado en el sur del Mar Caribe, exactamente al este de Nicaragua y se mueve hacia el noroeste.

La zona de baja presión tiene 20 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 40 por ciento de probabilidad de desarrollo en 5 días.

Actualmente se localiza sobre el sur del Mar Caribe a 1080 km al sureste de Chetumal, Q. Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El meteorólogo y consultor hidrometeorológico, Juan Vázquez Montalvo, aseguró que el Centro Nacional de Huracanes le ha dado una mediana probabilidad de tener desarrollo tropical.

El sistema llegaría a la costa de Belice o sur de la Península de Yucatán el domingo próximo ya sea como baja presión vigorosa, depresión tropical o tormenta tropical.

Así también dijo que lo único seguro hasta el momento es que a partir del viernes se espera lluvias de fuertes a torrenciales en la Península de Yucatán por lo que podrían ocurrir inundaciones súbitas de zonas bajas y hay que tomar precauciones.

