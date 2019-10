Se analiza aumento a salario mínimo para el 2020, anuncia AMLO

Novedades Yucatán/MÉRIDA

En su conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se analiza un aumento al salario mínimo en el 2020 en conjunto con las empresas.

"¿Cuánto va a aumentar el salario? Siempre arriba de la inflación. En eso estamos, estamos haciendo la revisión y tenemos que llegar al acuerdo, es mejor convencer a todos, consultar a todos, desde luego a los dirigentes del sector obrero, consultar a los empresarios, también consultar a un organismo autónomo que tiene que ver con el control de la inflación, que es el Banco de México, esa es su función principal", explicó el Presidente.

Cabe señalar que el 18 de septiembre el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), Andrés Peñaloza Méndez, afirmó que en 2020 habrá un nuevo incremento al salario mínimo que estará por arriba de la inflación.

Indicó que dicho aumento dependerá de la negociación con los sectores patronal e industrial, pero sí está seguro de que será de alrededor de 3.0 por ciento para que sea mayor al índice inflacionario. Actualmente, el salario mínimo vigente es de 102.68 pesos diarios.

Mientras tanto, desde Palacio Nacional el AMLO recordó que en 36 años el salario mínimo perdió 75 por ciento de su poder adquisitivo.

Queremos desde luego que mejore el salario, continuó, porque aún con el aumento que hubo este año del 16 por ciento, no ha sido suficiente, porque es mucho el rezago, fue mucho lo que se perdió en el periodo neoliberal de poder adquisitivo del salario y esto lo comparten los mismos empresarios.

"El otro caso que quiero decirles es que se acaba de hacer un estudio del Consejo Coordinador Empresarial en donde se reconoce que los salarios en México están por debajo de los salarios en China, o sea, las mismas empresas".

Si no hay ingresos, añadió, si los salarios no alcanzan, la gente compra apenas lo indispensable, no se benefician las empresas, no se beneficia el comercio; si se mejora el salario hay más ventas, más consumo, hay más crecimiento económico.

"Claro, todo esto tiene que resolverse con responsabilidad, porque no se puede recuperar todo lo que se perdió durante el periodo neoliberal de un año para otro", finalizó.