Elecciones: Nuestra participación es importante, debe ser razonada

Este fin de semana tendremos elecciones. La lucha debe ser por conservar esta posibilidad de todos ser parte del proceso de elección de nuestras autoridades.

No podemos permitir que se nos quite la opción de opinar, de ser votados y de ser parte del proceso. Nuestro voto es importante y por lo tanto debe ser razonado, reflexionado y pensado.

En esta ocasión no debemos votar por una persona porque nos parece simpática, porque es famoso, porque es guapa o porque nos dio un beneficio personal, en realidad nunca deberíamos basar en esto nuestro voto.

Nuestras autoridades deciden el futuro de nuestra colonia, de nuestro Estado y de nuestro país.

Debemos analizar las opciones y decidir qué candidatos comparten nuestros valores y nuestra visión de país y también, por qué no, debemos analizar qué candidatos representan exactamente lo que no queremos para nuestro país o para nuestra comunidad.

Ciertamente nuestro voto es uno, y parecería que no hace ninguna diferencia si vamos a votar o no, porque solo será un voto contra millones de sufragios que se emiten en un día de votación y sin embargo cada voto cuenta, y ese es el objetivo de la democracia.

Que todos los ciudadanos puedan expresar su preferencia y que se elija al que más votos logre reunir.

Estas campañas han sido diferentes, aún estamos en situación de pandemia, por lo que muchas personas se encuentran en casa y no han podido escuchar a los candidatos, además los medios de difusión, internet y las redes sociales hacen que mucha información llegue a las personas, aunque a veces esto confunde más que ayudar a definir preferencias.

El pueblo está muy polarizado y algunas personas parecen olvidar que todos somos México, que el camino a la solución de los problemas nunca debe ser la violencia y que la manera de tener cosas no es quitándoselas a otros sino haciendo un México más justo, con más oportunidades para todos y en donde la prosperidad pueda ser un sueño justo de todos los mexicanos.

No dejemos que nos ciegue la desesperanza, no dejemos que por miedo o por desidia un candidato que no lo merece llegue a representarnos. Salgamos a votar, respetemos a todos los que hagan este esfuerzo, no importa cuál sea tu candidato. Respetemos las instituciones y el proceso electoral.

El INE se ha formado con años de lucha, de modificaciones, de esfuerzos y es hoy el resultado de un México que ha defendido su derecho a la democracia y a la libertad.

Festejemos la fiesta de la democracia y vivamos esta jornada electoral con mucha civilidad, con mucho respeto y con conciencia de la importancia de lo que se decide en este día.

Identifica tu casilla con tiempo, ve temprano y con paciencia a emitir tu voto y luego esperemos con mucho respeto el resultado de estas elecciones y esperemos que el que salga ganador sea México.