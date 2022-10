Doña Brígida pide ayuda porque no tiene para darle de comer a sus hijos

Tras la desesperación por no tener nada qué ofrecerle a sus hijos por haberse quedado sin trabajo, Brígida Román recurrió a las redes sociales para pedir ayuda a la población.

La mujer publicó lo siguiente en el grupo de Facebook "Te lo regalo o te lo cambio en Mérida, Yucatán":

"Hola buenas tardes, con el permiso del administrador quisiera pedir la ayuda de alguien que con buen corazón me regale algo que ya no le sirva en su casa, como alimentos para mis hijos, ya que soy madre soltera y me quedé sin trabajo hace 3 semanas.

Apenas hoy fui a meter mi solicitud, pero pues no tengo nada que darle ahorita mis hijos y pues la verdad necesito de alguien que lea mi mensaje, si tiene algo que me apoye estaría agradecida.

De antemano muchas gracias, Dios me los bendiga a todos que tenga una bonita tarde".

Brígida Román es madre de tres niños, uno de ellos de ocho años de edad y quien padece Síndrome de Treacher Collins, una enfermedad hereditaria en la que no se desarrollan algunos huesos y tejidos del rostro, por lo que necesita un tratamiento que se realiza en el estado de Jalisco.

La mujer, quien vive en una casa hecha de cartón y lonas que algunos ciudadanos le han donado en San Antonio Xluch lll junto a sus hijos, pide a la gente que la quiera ayudar, artículos o ropa que ya no usen para poderlos vender y así tener un ingreso para mantener a sus hijos, ya que es madre soltera y no cuenta con el apoyo de nadie más.

La mujer indicó que tras su publicación ha sido atacada en redes, por lo que afirmó que no esta pidiendo dinero, sino que solo busca una forma de alimentar a sus hijos.

Resaltó que si alguien le pudiera ayudarla a conseguir un trabajo le estaría agradecida.

"A veces mucha gente me ataca en redes sociales pero no sabe como vivo mi vida día a día”, comentó.

Si deseas ayudar a Brígida y a sus hijos, puedes acudir a su casa, ubicada en la calle 177 por 179 y 104 en San Antonio Xluch lll o comunicarte al 9997483355.

