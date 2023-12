Otro frío amanecer para Yucatán: 9 grados, la temperatura más baja

Esta mañana se registró otro frío amanecer en Yucatán en donde la temperatura más baja fue de 9 grados en El Escondido, en el municipio de Tzucacab, mientras que, en Mérida fue de 12.1 grados, según informó Juan Vázquez Montalvo, del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme), de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Las temperaturas mínimas quedaron de esta manera:

MÉRIDA Y ZONA METROPOLITANA

Norte: 12.1 C

Nororiente: 12.1 C

Oriente: 12.1 C

Kanasín: 11.7 C

Umán: 11.1 C

INTERIOR DEL ESTADO

Maxcanú: 9.6 C

Timicuy: 9.2 C

Lepán: 9.1 C

El Escondido: 9.0 C

COSTA

San Benito: 16.6 C

Las Coloradas: 16.8 C

Por su parte, el Servicio Nacional informó de la presencia de bancos de niebla en el noreste y litoral centro de Yucatán.

Clima para este jueves en Yucatán

Para este jueves, se pronostica para el municipio de Mérida ambiente templado en el día y frío por la noche y al amanecer. Esperamos una temperatura máxima de 28° a 30°C y una mínima de 15° a 17°C al amanecer del 22 de diciembre.

También se registrará lluvia ligera entre las 12:00 y 3:00 de la tarde.

Asimismo se esperan lluvias aisladas en Yucatán y viento de componente norte con rachas de hasta 40 km/h en costas de la región.