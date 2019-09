OJO: Bancos y servicios hospitalarios del IMSS no laborarán este lunes 16 de septiembre

Novedades Yucatán/MÉRIDA

Este lunes 16 de septiembre diversos servicios al público general estarán inhabilitados con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias.

La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el lunes 16.

Esto de acuerdo las disposiciones generales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que establece los días inhábiles en el sector financiero.

Sin embargo, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, abrirán al público este día, en los horarios tradicionales.

También, estará disponible la Banca por Internet, así como los cajeros automáticos. Cabe mencionar que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.

IMSS

Por su parte, la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, informa que este lunes 16 de septiembre, sólo funcionarán los servicios de Urgencias.

Este lunes 16 de septiembre, sólo funcionarán los servicios de Urgencias del IMSS. (Archivo/Sipse)

El servicio de Urgencias estará disponible en la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II), durante las 24 horas del día.

También, se otorgará servicio de Urgencias en los Hospitales Generales de Sub-Zona N.° 03 en Motul, N.° 05 en Tizimín y N.° 46 en Umán.

Asimismo, los hospitales generales regionales N.° 1 “Ignacio García Téllez” y el N.° 12 “Benito Juárez”, ambos en Mérida.

No se otorgarán servicios administrativos en oficinas delegacionales, subdelegaciones, Centro de Seguridad Social, guarderías del IMSS; así como consulta externa de hospitales y unidades de Medicina Familiar.

El Instituto exhorta a las y los usuarios para que acudan al área de Urgencias sólo ante una urgencia real, o sea, todo problema médico que ponga en peligro la vida, un órgano o una función corporal.

Derechohabientes y público en general pueden llamar sin costo al 01 800 623 23 23, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 14:00 horas para cualquier duda o información con respecto a la atención en las unidades médicas y administrativas del IMSS.