Marco Moreno/MÉRIDA

Con la participación de 23 equipos en cuatro categorías, --45, 50, 55 y 60 años--, se puso en marcha la XXXIV edición de la Liga de básquetbol de veteranos “Armando López Rodríguez”, que tiene como sede el Gimnasio Polifuncional.

La inauguración de la fiesta del deporte ráfaga estuvo encabezada por Jorge Esteban Abud, Director de Vinculación del IDEY; Leonel Cetina Laucirica, presidente de este circuito, Juan Pablo Peraza Sosa, administrador del Gimnasio Polifuncional; José Collí Argáez, ex jugador del circuito y también ex director del entonces Injudey y Manuel “Colorado” Paredes, ex entrenador de basquetbol.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Cetina Laucirica, quien agradeció el apoyo de las autoridades para la realización de este torneo que se realiza dos veces al año y pidió a todos los deportistas practicar el juego limpio. En el marco del mismo evento se premió a los tres primeros lugares de cada categoría, así como al campeón canastero.

En la categoría de 45 años, el campeón fue Exatec, el subcampeón Vasconcelos y el tercer lugar el quinteto Los Renegados. En esta categoría el campeón canastero fue Alejandro Ruiz Peña del equipo Renegados con 209 puntos.

En 50 años, el título fue para el equipo Casa Lope, Vasconcelos fue segundo y en tercer lugar quedó el CUB. El campeón canastero fue Normando González Ronquillo del equipo “Tornado” con 200 puntos.

Mientras que en la categoría de 55 años el CUB se quedó con la corona, dejando en el segundo sitio a Magisterio y en tercero a los Contadores, siendo campeón canastero Roberto Barajas Cámara del CUB con 146 unidades.

Finalmente en 60 años, el CUB fue el equipo campeón, siendo el campeón canastero fue Freddy Garnica Zapata del equipo CUB con 95 puntos. En esta categoría éste fue su primer torneo.

Jorge Esteban Abud, director de Vinculación del IDEY, fue el encargado de inaugurar esta edición del torneo. José Collí Argáez hizo la toma de protesta y Manuel “Colorado” Paredes realizó el saque inicial.