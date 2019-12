Patricia Itzá/Mérida

En diciembre la generación de residuos aumenta entre un 30 y un 40 por ciento, ya que normalmente se recogen 240 toneladas al día, pero en estas fechas se llega a 320 o más. Servilimpia, una de las tres empresas concesionarias de recoja de basura que hay en la ciudad, sugiere a los ciudadanos y comercios no sacar su basura fuera de los horarios establecidos.

“En estas fechas vemos un incremento de residuos por las fiestas y porque todo el mundo obsequia regalos, lo que genera mayor número de desperdicios; por esas situaciones pedimos a los ciudadanos sacar la basura en sus horarios y no realizar está actividad después de que se vaya el camión, porque si lo hacen es cuando se empieza a tener una afectación, señaló Víctor Manuel Rodríguez Vivas, director de Servilimpia.

Por esta situación los empleados trabajan horas extras, por eso laborarán el 24 y 25 de diciembre, así como el 31 y 1 de enero, pero estos últimos días se terminará más temprano.

Servilimpia trabajará los días festivos este mes. (Novedades Yucatán)

En otra tema, dijo que es importante que no se les entregue a los trabajadores bebidas alcohólicas, pues corren peligro al realizar su actividad, en años anteriores se tuvieron percances.

“Muchas veces al calor de las fiestas y al agradecer sus servicios se les obsequia alguna bebida, se les agradece, pero le pedimos a la ciudadanía que se abstenga a realizar esas prácticas; este año no ha ocurrido porque llevamos un estricto control de supervisión en estos días, por lo que hemos prevenido ese tipo de medidas. Sin embargo, no está de más solicitarles que no obsequien ningún tipo de gratificaciones ni en dinero y mucho menos en especie, como una cerveza o copa de vino”, subrayó.

Respecto a las propinas que muchas veces los trabajadores de la recoja “exigen” a los dueños de los predios, se informó que en un mes solo se han recibido cinco quejas, antes se registraban hasta tres mil en ese mismo periodo de tiempo.