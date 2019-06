Mérida: becas escolares, desaprovechadas por los estudiantes

Nalleli Calderón/Mérida

Debido a que se ha observado que no todas los apoyos de becas que otorga el Ayuntamiento son aprovechadas por los jóvenes para continuar sus estudios, la Dirección de Bienestar Social, a partir de ahora, llevará a cabo un análisis más específico del por qué no se colocan al 100 por ciento.

Entrevistado luego de la inauguración de la Feria de Becas de Descuento, en la que se ofertan tres mil apoyos, el director de la dependencia municipal, Jorge Gamboa Wong, informó que el año pasado solo se colocó el 60 por ciento de las dos mil 200 disponibles.

Explicó que se ha detectado que, por motivos no del todo conocidos, los estudiantes no optan por ser beneficiarios; una de las razones, la más importante, es la frágil economía familiar: a pesar de contar con el 50 por ciento de descuento en colegiaturas, no logran cubrir el porcentaje restante.

“Se analizarán los factores que pueden incidir en que un joven aún con la beca de descuento abandone; para obtener la información haremos un cruce de los jóvenes que aceptaron la beca con los que la dejaron, se hará un corte y lo cruzaremos al final del semestre con cada una de las escuelas participantes para identificar a los que abandonaron y conocer las razones específicas”, puntualizó.

Por tal motivo, indicó, que los diversos tipos de becas municipales que se ofrecen no solo están enfocados en el pago de colegiaturas sino también en cursos propedéuticos para ingresar a la preparatoria para evitar que dejen de estudiar.

Gamboa Wong precisó que, de los miles de jóvenes beneficiarios, entre 15 y 20 por ciento pierde la beca por diversos motivos, que a la fecha no se conocen de manera específica por eso durante este ciclo escolar se analizará el comportamiento basado en información que brinden las instituciones educativas.

“El mayor porcentaje de deserción se da a nivel bachillerato, es decir, los jóvenes que concluyen la secundaria contra los que concluyen la preparatoria es muy amplia la diferencia, lo que indica que la mayor parte de los muchachos que terminan la secundaria, no terminan la prepa; las cifras reflejan que más del 60 por ciento de jóvenes preparatorianos no concluye sus estudios”, detalló.