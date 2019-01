Henry Chablé/MÉRIDA

Con sólo 18 años, el talentoso lanzador Álvaro Traconis Aguilar, de los Atléticos de Umán, es considerado uno de las jóvenes promesas del béisbol yucateco, luego de las demostraciones sobre el montículo que dio en el V Campeonato de la Liga Nuevos Valores, lo que lo llevó a coronarse en los departamentos de victorias y efectividad. Se quedó a 6 ponches de consumar la triple corona de pitcheo.

Traconis Aguilar ingresó al libro de los récords de la Liga de Béisbol Nuevos Valores, luego de que en las semifinales del V campeonato ante Leopardos de Mérida, se acreditó la victoria y puso sus números en 7-0, tras 8 salidas. Nunca antes un pitcher había conseguido más de 6 victorias en ese circuito.

Pero eso no fue todo, Álvaro se fue el lanzador más efectivo al acumular un soberbio promedio de carrera limpias admitidas de 0.77, bastante bueno para un lanzador joven. Además sumó 50 ponches, quedando subcampeón de ese departamento.

“Esos éxitos son el reflejo del buen trabajo que he realizado deportivamente. Nunca pensé en la magnitud que tendría lograr esos triunfos”, indicó el pitcher, momentos antes de su práctica en el campo “Lucky Seven”.

El buen pitcheo de Traconis fue fundamental para que su equipo finalizara el rol regular en la primera posición y a la postre llegara a la final, la cual disputará este fin de semana ante los Tábanos de Tecoh.

“Yo me subo al montículo y doy lo mejor de mí, siempre se me dieron los buenos resultados y eso ayudó a que el equipo llegara hasta la final”, agregó.

Álvaro posee una cualidad que pocos lanzadores tienen, ya que además de tener un buen repertorio de lanzamientos, también es bueno a la hora de batear, tanto así que su mánager lo tiene como cuarto en el orden de su equipo.

Uno de sus objetivos a corto plazo es jugar la Liga Meridana de Invierno de Béisbol, ya que es un parteaguas para que muchos beisbolistas jóvenes den el salto al profesionalismo.

Por último, agradeció el apoyo que le ha brindado su familia durante todo el tiempo en que ha jugado béisbol y por eso se esfuerza para dar lo mejor.

“Mi familia siempre me ha apoyado, desde las gradas, escucho los gritos de apoyo y eso me motiva a lanzar mejor”, puntualizó.

Sus inicios

Traconis Aguilar dio sus primeros pasos en el béisbol a los 6 años de edad, gracias a su padre, el señor Álvaro Traconis Flores, luego de que estuviera practicando fútbol durante un tiempo, pero el balompié nunca le gustó.

Desde muy pequeño comenzó a jugar en la Liga Yucatán, considerado semillero de beisbolistas y durante varios años estuvo defendiendo la franela de Atléticos de Umán en su circuito.

“Yo jugaba la posición de tercera base, pero en una ocasión, en la categoría 9-10 años de la Liga Yucatán, el pitcher salió mal y el mánager me indicó que yo lanzaría. Al principio me puse nervioso, pero lo hice bien y desde ese día me gustó la posición de lanzador”, añadió el aficionado a los Medias Rojas de Boston.