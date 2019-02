Israel Cárdenas/MÉRIDA

Es el “padre” de la Policía Municipal de Mérida (PMM) en su nueva etapa, que inició en 2003, y a 16 años de distancia la corporación se ha posicionado como la segunda mejor calificada del país, labor por la que Benjamín Millet Molina ha sido consultado para asesorar corporaciones en otros municipios y estados.

Recientemente fue convocado por el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, para encabezar un importante proyecto en el ámbito de la seguridad pública, el nuevo programa de Guardaparques, que inició en 16 áreas, y se vislumbra que a fin de año arranque la segunda etapa para cubrir 35, lo que permitirá tener cerca un elemento de seguridad en esos espacios públicos e incluso recuperarlos.

¿Cuál es el hecho inolvidable de su infancia?

Un día de pesca con mi padre... estábamos navegando el altamar y por una ola salí despedido de la lancha, caí al mar. Fue algo que me impactó, a pesar de saber nadar muy bien. Me asusté en lo que regresaba mi padre a buscarme. No había mal tiempo, ya había entrado la brisa, nada más, pero no había mal tiempo.

¿Quién fue su amor platónico y qué tanta suerte tuvo en el amor?

Mi mujer, mi actual esposa Rossana María López Escoffié.

¿Es aficionado a algún deporte, cuál es su equipo favorito y por qué?

Soy cruzazulino, y mi deporte, ya prometí regresar, es la caminata; la verdad es que no lo he retomado, pero ya este año pretendo volver a la caminata. De joven jugué fútbol y béisbol en la preparatoria, pero después, por motivos de tiempo y de trabajo, lo tuve que dejar. El Cruz Azul me gusta por influencia de alguno de mis hermanos que le iba a la Máquina, de toda la vida le he ido a este equipo.

¿Tiene alguna comida que le recuerde a alguien, o a un suceso especial?

El frijol con puerco es mi comida predilecta. Me recuerda mucho a mi madre Esther Molina de Millet (q.e.p.d.) porque cada cumpleaños me hacía mi frijol con puerco especial.

¿En qué invierte su tiempo libre?

Hay poco, es poco el tiempo libre con que se cuenta, pero tratamos de aprovecharlo con la familia. Cuando llego a casa, veo noticieros.

¿Cuál ha sido su mayor aporte en la vida?

Creo que uno de los trabajos más importante que he realizado fue la Policía Municipal de Mérida, volver a crear la corporación, prácticamente la iniciamos, fue una experiencia maravillosa e inolvidable, y un aporte muy bueno a la ciudadanía, ya vemos que la policía municipal y la estatal son de las mejor calificadas del país.

¿Qué significa regresar a la administración pública luego de 14 años?

Nosotros iniciamos aquí, en la Policía Municipal de Mérida arrancamos un proyecto interesante; en su momento estuve al cargo de la policía municipal, del 2003 al 2005. Iniciamos con la entonces alcaldesa Ana Rosa Payán Cervera, y luego con el alcalde Manuel Fuentes Alcocer. Terminó mi gestión y retorné al ámbito privado.

El alcalde Renán Barrera Concha me invitó a ser parte de este proyecto (Guardaparques), el cual se me hizo muy interesante. Es un plan que tenía el Presidente Municipal para cuidar a las personas que asisten a las áreas públicas.

Entrevistado en su oficina de la Policía Municipal, recordó que el programa Guardaparques inició en 16 zonas verdes de la ciudad que tenían reportes de incidencias. El esquema está a cargo de un equipo de 12 motocicletas, 12 cuatrimotos, 10 bicicletas y dos unidades, para que el ciudadano retome el espacio público.

¿Quiénes le acompañan en este programa?

Estoy acompañado de 34 elementos que tuvieron una capacitación de más de 200 horas, tengo a dos coordinadores que están en las camionetas vigilando, y dando seguimiento a las necesidades que tienen los guardaparques. Estamos coordinados con las direcciones de Servicios Públicos Municipales y con la de Obras Públicas, así como con la Policía Municipal de Mérida y con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

¿Cuál es el sello que quiere poner como servidor público?

El sello muy de la administración del alcalde Renán Barrera, que es la cercanía con la ciudadanía, el sello que le queremos poner es la presencia de la autoridad para poder generar que los ciudadanos se sientan seguros.

A 16 años de distancia, ¿qué opina de la Policía Municipal de Mérida?

Excelente, es la segunda policía mejor posicionada, después de la de San Pedro Garza García, Nuevo León. La Policía Municipal de Mérida, así como la del Estado, están bien posicionadas ahora. He oído que la corporación se ampliará al segundo cuadro de la ciudad.

Dada la experiencia en el ámbito de la seguridad, ¿le han requerido en otros municipios o estados?

En algunas ocasiones alguien me pidió apoyo, sobre todo en municipios, gente que conocí, y sí tuvimos acercamiento.

¿Cómo ayudarán los guardaparques a los ciudadanos?

Estamos sirviendo a los meridanos con el programa de Guardaparques. Lo ideal sería que no se ofrezca, pero si ocurre, ahora en estos 16 parques hay elementos a quién acudir y solicitar auxilio.