Bienvenida la Liguilla

Definitivamente es un estupendo logro que los Venados hayan accedido a la Liguilla, pues en los últimos años han sido más sinsabores que alegrías. La última fue en noviembre de 2017 contra Juárez, cuando era entrenador Bruno Marioni. Esta vez el rival será Cañeros del Zacatepec. Yucatán puede presumir que cerró con una racha de 6 juegos invicto, incluyendo 3 victorias. Finalizó con un empate sin anotaciones ante Mineros de Zacatecas, en la cancha del “Carlos Iturralde Rivero”, que lució una gran entrada de casi 10 mil aficionados, que se quedaron con las ganas de desbordar su alegría ante la ausencia de gol.

Yucatán perdió una gran oportunidad de regalarle a la afición un memorable triunfo contra Mineros, pues optó por jugar a no perder. Dicen los conocedores que no era apropiado lanzarse a la ofensiva, pues se corría el riesgo de salir de zona de Liguilla.

Sin embargo, yo soy un futbolero de la vieja guardia y prefiero el futbol espectacular. Imaginen que se hubiera goleado a Mineros. Pero ese sueño se desvaneció con un cero a cero que en un mes se habrá disipado del recuerdo. Sergio Orduña, entrenador de Venados, sabe de lo que hablo, pues estaba en un conjunto espectacular con “Patrulla” Barbadillo, Tomás Boy y Mantegazza, entre otros.

Si me acuerdo de esos Tigres, es porque dejaron huella. Yo era un pequeño de 8 años que me asombraba con esa garra felina. Me gustaría que en 10 años pueda venir a mi memoria este equipo de Venados con Orduña. Y aún puede hacerse realidad pues avanzaron a la Liguilla. El rival es Zacatepec. Esta etapa de postemporada se gana con goles y es una competición totalmente diferente al torneo regular, donde los equipos salen al campo con la idea de no perder. Aquí es sumar más goles que el adversario en la serie de juegos de ida y vuelta. Y cuidado, pues los Cañeros son dirigidos por Ricardo Valiño, ex entrenador de Venados.



Venados llega a la Liguilla por su gran defensiva, pues en esta racha de 6 juegos invictos que les metió a esta fase, solamente recibieron 3 goles. El guardameta Armando Navarrete se ha vestido de héroe y la zaga ha hecho un trabajo de suma concentración. A la ofensiva están los problemas, puesto que en esa misma racha, son solamente 6 goles en 6 juegos. Si Yucatán quiere eliminar al Zacatepec, deben subir su promedio de anotaciones, eso es un hecho. Para Venados es la presión, pues en caso de empate global tras los 2 partidos, la siguiente medida para avanzar a semifinales es la posición en la tabla. Ceñeros tiene ventaja en este punto.

Valiño es el estratega de Zacatepec y en 14 juegos ganaron 7, la misma cantidad que el líder San Luis. Es un equipo acostumbrado a salir con el puño en alto. Su fortaleza es la ofensiva, con 22 goles en 14 compromisos. Su artillero es Emmanuel Neri, con 7 dianas y después asoma Julián Cardozo, con 4. La debilidad de ellos es su defensiva, con 18 permitidos. Les esperamos este jueves a las 19 horas, en el juego de ida, en casa, por Amor 100.1 FM. Twitter @alextorre7