14 años de juventudes lectoras: Uabic

Trabajar con juventudes te vuelve atemporal: compartes las vivencias de esta etapa del “adolecer” –algunas veces incomprendida– en los procesos intrínsecos y socioculturales de cada joven, haciéndote testigo de los cambios generacionales.

Tras una década siendo docente de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria (Uabic) y en el marco de su 14 aniversario, es posible abordar la evolución lectora que su estudiantado ha tenido, una metamorfosis no lineal en donde no se trata de mejorar o empeorar, sino de la pasión que despiertan diversas manifestaciones literarias que conforman un vaivén estilístico, incluso, cíclico.

Con las primeras generaciones se leyó mucho cuento (literal y no). Se empaparon de un tal Julio Cortázar, paladearon la fina, pero concreta diferencia entre ser un cronopio o una fama (evadiendo a los esperanzas, claro).

Retomamos muchos autores latinoamericanos de batalla, creando lectores que desde la academia analizaban semiótica y sociocrítica en vez de las clásicas asignaturas de análisis literario de las preparatorias hermanas. Fue una experiencia muy satisfactoria inaugurar en esos años la insignia “papá Cortázar” con adolescentes que identificaban a este y otros escritores.

Pero por más que este abanico de autorías sea la carga básica para comenzar, pronto empezaron a ser insuficientes o, más bien, repetitivos.

Hasta la fecha no he dejado a Cortázar, naturalmente, aunque ahora use sus textos para seleccionar palabras que luego analizarán desde la construcción etimológica.

Algo importantísimo es que la propuesta lectora muy pronto dejó de ser unilateral. La falacia de que “los jóvenes no leen” se hacía presente: es cierto que no tenemos los índices nórdicos en la materia, pero ¿para qué comparar?, ¿por qué criticar que no se lee si no se les da las herramientas de una mediación lectora de calidad? A mis estudiantes los veía en clase, pero las recomendaciones se salieron de las aulas.

De esta forma, nuevos jóvenes eran quienes ahora me decían: “¿Ya leyó esto?” Y sí, de todo tipo: desde Harry Potter hasta Janne Teller con “Nada”, la figura de quien se narra a sí misma en un pasado insinuante, mostrando la madurez de su personaje.

Poco a poco comenzaron a vivir otras lecturas. Es evidente que con los mangas a los cuales hay más acceso, las lecturas en Wattpad, esos fanfics sugerentes que los atrae y los libros de nuevos autores que tienen la oportunidad de conocer en la Filey: la gama de lecturas se ha desbordado.

También el regreso a títulos clásicos, a nuevas sagas y, por supuesto, la reivindicación de escritoras de todos los tiempos y regiones; eso sí nos hizo pensar: ¿por qué antes no? Pero la respuesta, además de evidente, tendrá cabida en otro espacio propio.

Los jóvenes de este 2023 leen a Jane Austin y a Ariana Godoy, conocen a Julio Cortázar y a Agustín Monsreal, regresan a Juan de Dios Peza y a Alejandra Pizarnik, leen los mangas de Eiichiro Oda, diversas plataformas y reviven la LIJ. Estos jóvenes de hoy, desde Uabic, se leen a sí mismos y me (re) enseñan a leer a mí.