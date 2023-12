Cerrar con un potencial inicio

Rilke, en Cartas a un joven poeta enuncia: “Sé paciente con todo aquello que esté sin resolver en tu corazón e intenta amar las preguntas en sí mismas. No busques las respuestas, no se te pueden dar, pues no serías capaz de vivirlas”.

Los cierres de año se convierten en un espacio simbólico vivificado, tanto desde lo colectivo (es impresionante el costo del kilo de uva sin semilla estos días) como en lo individual (cada vez somos más quienes no festejamos con suntuosidad), y haciendo alusión a las palabras del poeta, lo que sí suele ser aún compartido es este recuento de lo hecho y lo pendiente, de las presencias y ausencias, de las experiencias y los dolores donde, al final, ante un conteo con saldo negativo nos preguntamos una infinidad de cuestiones, muchas de ellas sin respuestas, lo que nos hace desesperar y, en ocasiones, endilgarle al nuevo año la esperanza de un horizonte prometedor.

En materia literaria fue un año ambiguo, que comenzó con golpes fuertes, tuvo noticias alegres y cerró con una sospechosa tranquilidad envuelta de momentos donde se requirió de mucha paciencia. Por ejemplo, la publicación de “Historias que inspiran más, mujeres con ciencia”, un proyecto editorial de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES) en conjunto con la Secretaría de Cultura estatal (Sedeculta), un material valioso y lleno de experiencias de treinta mujeres destacadas en áreas científicas: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Este libro es una oportunidad de reforzar la intención de acercamiento a las niñas al área de las ciencias, cualquiera que ésta sea, rompiendo las barreras de género y sociales que en otras épocas nos pudieran haber restringido el acceso.

Es un proyecto cuyo mérito corresponde a las instancias y personas involucradas representando una colaboración maravillosa entre ciencia y arte.

El único sabor agridulce fue no enterarme de la publicación en su momento ya que, en los primeros momentos de la planeación, cuando aún era un sueño piloto en plena pandemia, se me invitó desde Sedeculta a platicar sobre técnicas narrativas con algunas de las participantes en una sesión virtual muy satisfactoria.

No me quejo, pues como dije líneas arriba el invaluable mérito es de las científicas, pero ahora que mi amiga Rosely me regaló un ejemplar –aunque no era su obligación– no pude evitar sentirme feliz por la consolidación de un proyecto que merece tener segundas, terceras y más partes, y triste por no saber del libro hasta ahora.

Hay acciones desde el oficialismo que te recuerdan por qué los nombramientos impuestos son efímeros. Lo importante de los ciclos es la oportunidad de recomenzar.

Aunque la vida en sí es cronológica, los simbolismos de una siguiente etapa dan esperanza, que como la caja de pandora: muchas veces sólo eso queda. El citado Rilke terminaba sus ideas: “Y la clave está en vivirlo todo. Vive las preguntas ahora. Quizá poco a poco, sin percatarte, vivas hasta llegar, un día lejano, a la respuesta”. Esperemos muchas respuestas y nuevas preguntas sin violencias para todas y todos.