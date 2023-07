De voces aladas al abrazo colectivo

Un lugar seguro es invaluable. Lo que llamamos como tal puede ser una persona, un entorno físico o incluso una actividad; en este último caso, un círculo lector que reúne a gente diversa con el afán de poder compartir pasiones, perspectivas e inquietudes, y la percepción literaria desde la humanidad misma también lo puede ser.

La reflexión anterior vino con la idea de Rosely Quijano León, mujer y amiga entrañable, de darle continuidad a nuestras respectivas salas de lectura en un trabajo en conjunto en el que confluyan un espacio libre de violencia y en el que se sumen libremente quienes concuerden con la noción de convidar.

Dentro de Salas de Lectura conocí a personas que hasta el día de hoy me acompañan en la vida, pero también parte del acervo que nos da este programa federal ha sido una revelación en más de una ocasión. Por ejemplo, con “El pato y la muerte” (Océano, 2007), de Wolf Erlbruch, título del que he hablado antes, que no sólo ha sido un libro muy solicitado dentro de mi comunidad lectora, sino que para mí misma fue una develación por su contenido como vías de aceptación ante la muerte.

También la labor de los enlaces estatales se denota en los acervos que nos van facilitando dentro de este voluntariado, de eso me he dado cuenta tras pertenecer al PNSL desde 2009, y para muestra de ello, durante la gestión anterior, en los títulos otorgados llegó una nueva colección variada que incluía libros con novedades temáticas y de estilo.

Recuerdo en especial la compilación “Tsunami” (Sexto Piso, 2018), edición de Gabriela Jauregui, que además de su propia participación incluye a Cristina Rivera Garza, Margo Glantz, Vivian Abenshushan, Yásnaya Elena A. Gil, Verónica Gerber Bicecci, Jimena González, Brenda Lozano, Daniela Rea, Yolanda Segura, Diana J. Torres y Sara Uribe en una suma de voces transgeneracionales que confluyen en la textualidad para, desde su identidad, abordar circunstancias que nos competen a todas.

Autorías y libros conocidos a través de este programa han sido muchos. Pero también las experiencias, el debate ameno con la comunidad lectora y con nuestros pares. Finalmente, si sólo tuviéramos las ediciones como una forma de obtener libros (como los falsos mediadores que venden sus ejemplares de distribución gratuita), el objetivo no se cumpliría; y no sólo los del propio programa, sino los de todas y todos aquellos quienes nos tomamos el honor de llamarnos mediadores de lectura.

Compartir historias y textos es una suerte, una fuente vívida para mantenernos de pie con el ciclo andante: yo leo y te comparto, tú lees y me compartes.

En este sentido es cuando el formar también estos espacios de intercambios lectores, sin mayor pretensión que la de participar de manera genuina, se hace más rica la experiencia del yo lector/lectora: ya no sólo leemos narrativa, poesía o dramaturgia, sino que también leemos seres humanos, ideas y percepciones.

Este espacio de lectura de Rosely y una servidora es ya una realidad de la que muy pronto daremos más información.