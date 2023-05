El presente latente de jóvenes lectores

Decir que las y los jóvenes que leen son una promesa del mañana no es errado, pero sí es escueto: más que pensarlos en exclusiva como un futuro, desde el ahora ya tienen un aprovechamiento personal de lo que les lega ejercer la lectura lúdica.

Entre las famosas estadísticas de un país no lector y los estereotipos que se replican en el segmento particular de la juventud, en ocasiones perdemos de vista la individualidad aunada a las realidades de cada uno.

En mis estudiantes de bachillerato, por ejemplo, no predomina una dedicación lectora, aunque esto se debe al dificultoso acceso a los libros o al tiempo debido a las obligaciones escolares; sin embargo, aunque suene contradictorio, sí hay quienes buscan medios para acceder a ediciones de la biblioteca o a otros que son prestados entre ellos. Es así como se puede afirmar que hoy sí hay jóvenes lectores. Lo que se lee es diverso.

Naturalmente hay una creciente orientación a los libros comerciales cuyas autorías e historias iniciales emergen de plataformas como Wattpad, lo que por cierto sector purista se ve como negativo o de escaso valor.

Sí hay una diferencia estética en estos libros, pero ello también se debe al que escribe y al público que va dirigido: la esencia no es complejizar, sino atrapar de manera fluida para contar historias que quieren leer con avidez.

Son otras formas de literatura. Ahora bien, sumado a lo anterior y contrastando uno de los principales estigmas de que “ya no selee” lo de siempre, cabe destacar que los jóvenes también están retomando lecturas de los clásicos universales, por algo lo son, finalmente.

Casi es atemporal leer nuevamente títulos como “El principito”, pero también otras referencias que un adulto pensaría que no atrae a las mentes juveniles -juicio en el que se equivocaría-: obras del siglo XIX, por ejemplo. Ya sea por el cañonazo con el que se han despertado curiosidades a través de series populares en plataformas de streaming, como el caso de “Bridgerton” u otras razones, pero en cíclica historia se vuelve a percibir a estos jóvenes que andan con su ejemplar de “Orgullo y prejuicio” para conocer hasta dónde llegará la firmeza de Elizabeth Bennet.

Es erróneo afirmar que las y los jóvenes no leen, así como también es injusto: lo hacen y a su manera, con sus propias elecciones y variando las decisiones entre lo esperado y lo novedoso, intercalando títulos emblemáticos con otros que no lo son tanto; incluso, en ocasiones, con obra local.

Como adultos muchas veces nos enredamos en un camino que creemos unilateral y lo peor es que tendemos a pensar que lo será así para todos; aunque en ocasiones nos sintamos en una metamorfosis kafkiana con decisiones inexplicables, la vida es plural y en este tema ello no cambia mucho, no podemos sólo decir lo que hacen o no los demás, sino que debemos ser empáticos en los procesos individuales y en cómo ahora la juventud decide qué, cómo y dónde leer. O, incluso, crear.